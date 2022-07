Guarani x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (16), pela 18ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Guarani e Bahia se enfrentam neste sábado (16), no Brinco de Ouro, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da derrota para o Athletico-PR e a eliminação na Copa do Brasil, o Bahia volta as atenções para a Segundona. Atualmente, soma 30 pontos (seguro no G-4 até o final da rodada), com nove vitórias, três empates e cinco derrotas.

Para o confronto, o técnico Enderson Moreira não sabe se poderá contar com André, com dores no joelho direito. Caso não esteja apto, Douglas Borel e Jonathan brigam por uma vaga.

🔵🔴⚪ Saiba como foi o início de preparação pra sábado e a situação dos atletas que passaram pelo DM ➡️ https://t.co/bnyAML1ARb #BBMP pic.twitter.com/5Zn3Fx2TCi — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 14, 2022

Matheus Bahia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, mas Raí, que cumpriu suspensão no empate com o Vila Nova, retorna.

Do outro lado, o Guarani, na zona de rebaixamento, com 18 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

Prováveis escalações

Possível escalação do Guarani: Kozlinski; Mateus Ludke, João Victor, Derlan e Lucas Ramon; Leandro Vilela, Silas (Índio), Eduardo Person, Yago e Giovanni Augusto; Maxwell.

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; André (Douglas Borel), Ignácio, Luiz Otávio, Gabriel Xavier; Patrick de Lucca, Luiz Otávio, Lucas Mugni, Raí e Rildo; Rodallega.

Desfalques da partida

Guarani:

sem desfalques confirmados.

Bahia:

Matheus Bahia: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Quando é?

JOGO Guarani x Bahia DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL Brinco de Ouro - Campinas, SP HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: José Guilherme Almeida (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 1 x 1 Bahia Série B 8 de julho de 2022 Athletico-PR 2 x 1 Bahia Copa do Brasil 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x CRB Série B 19 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Cruzeiro x Bahia Série B 23 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 Guarani Série B 3 de julho de 2022 Guarani 1 x 0 Cruzeiro Série B 9 de julho de 2022

Próximas partidas