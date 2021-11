Guarani x Vasco: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Vasco enfrenta o Guarani nesta quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela 33ª rodada da Série B, ainda sonhando com o acesso. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Vasco DATA Quinta-feira, 4 de novembro de 2021 LOCAL Brinco de Ouro - Campinas, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: João Vitor Gabi (SP)

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Auxiliar VAR: Lucio Beiersdorf (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rafael Ribeiro - Divulgação Vasco

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, no Brinco de Ouro. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Vasco viu as chances de acesso diminuírem muito após a derrota para o CSA na última rodada, mas ainda sonham com o retorno à elite do futebol. Para isso, os cruzmaltinos precisam de uma arrancada nas rodadas finais.

Para o confronto no Brinco de Ouro, o técnico Fernando Diniz terá força máxima com os retornos de Léo Matos e Nenê.

Do outro lado, o Guarani, com 49 pontos, não terá o técnico Daniel Paulista, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas conta com os retornos do zagueiro Thales e do atacante Bruno Sávio.

Provável escalação do Vasco: Lucão, Léo Matos, Leandro Castán, Ricardo Graça e Riquelme; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Gabriel Pec, Morato e Germán Cano.

Provável escalação do Guarani: Rafael Martins; Thales, Ronaldo Alves, Carlão e Bidu; Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio e Júlio César.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 2 x 2 Vasco Série B 24 de outubro de 2021 Vasco 1 x 3 CSA Série B 30 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Botafogo Série B 7 de novembro de 2021 16h (de Brasília) Vasco x Vitória Série B 9 de novembro de 2021 A definir

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 2 Confiança Série B 22 de outubro de 2021 Sampaio Corrêa 0 x 1 Guarani Série B 28 de outubro de 2021

Próximas partidas