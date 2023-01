Guarani x Santos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Campinas, Guarani e Santos se enfrentam na noite desta quarta-feira (18), às 21h35 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada do Paulistão Play, na internet.

Depois de estrear com derrota, o Guarani quer mostrar a sua força em casa e pode ter mudança no time titular. O técnico Mozart pode dar uma oportunidade para Bruno Michel no ataque no lugar de Bruninho, enquanto Richard Rios continua no departamento médico.

Do outro lado, o Santos quer emplacar a sua segunda vitória consecutiva. O técnico Odair Hellmann também deve fazer alteração na equipe, com Sandry no meio de campo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson; Leandro Vilela, Yago e Giovanni Augusto; Bruno José, Bruno Michel (Bruninho) e Derek.

Escalação do provável Santos: João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Zanocelo e Sandry; Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo..

Desfalques

Guarani

Richard Rios está no departamento médico.

Santos

Felipe Jonatan, Alex, Pedrinho Scaramussa seguem se recuperando de lesão, enquanto Miguelito foi liberado para acompanhar o velório da mãe na Bolívia.

Quando é?