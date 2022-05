Guaireña x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Valendo a liderança do Grupo E, Guaireña e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (5), no Estádio Defensores del Chaco, a partir das 19h15 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

QUANDO É?

JOGO Guaireña x Internacional DATA Quinta-feira, 5 de maio de 2022 LOCAL Estadio Defensores del Chaco - Assunção, PAR HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (5), em Assunção.

MAIS INFORMAÇÕES

Sem saber o que é perder há cinco jogos (três vitórias e dois empates), o Internacional volta as atenções para a Sul-Americana de olho na liderança do Grupo E. No momento, as equipes somam cinco pontos, mas o Guaireña lidera pelo número de gols marcados (5 a 4).

Ambos tem chances de conquistarem a classificação para a próxima fase. Porém, tendo em mente que neste torneio só o primeiro de cada grupo avança, apenas a vitória interessa.

No primeiro duelo entre as equipes na segunda rodada, as equipes empataram por 1 a 1, no Beira-Rio. Este jogo foi o último de Alexander Medina no comando dos Colorados.

Atualmente, o Inter é comandado por Mano Menezes. Nos três jogos disputados sob as orientações do técnico, a equipe venceu o Fluminense e Independente Medellin fora de casa e empatou contra o Avaí em casa sem gols.

A campanha do Internacional na Copa Sul-Americana 2022

9 de Octubre 2 x 2 Internacional - 6 de abril de 2022

Internacional 1 x 1 Guaireña - 14 de abril de 2022

Independiente Medellín 0 x 1 Internacional - 26 de abril de 2022

Guaireña x Internacional - 5 de maio de 2022, às 19h15 (de Brasília)

Internacional x Independiente Medellín - 17 de maio de 2022, às 19h15 (de Brasília)

Internacional x 9 de Octubre - 24 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente Medellín 0 x 1 Internacional Copa Sul-Americana 27 de abril de 2022 Internacional 0 x 0 Avaí Brasileirão 1 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Internacional Brasileirão 8 de maio de 2022 19h (de Brasília) Internacional x Corinthians Brasileirão 14 de maio de 2022 19h (de Brasília)

GUAIREÑA

JOGO CAMPEONATO DATA Guaireña 1 x 0 9 de Octubre Copa Sul-Americana 27 de abril de 2022 Olimpia 1 x 0 Guaireña Campeonato Paraguaio 2 de maio de 2022

Próximas partidas