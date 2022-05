Guaireña x Internacional: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

O Internacional visita o Guaireña nesta quinta-feira (5), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, 20 dias após o último encontro entre os rivais, válido pela segunda rodada do torneio. Na ocasião, as equipes empataram por 1 a 1.

Sem saber o que é perder há cinco jogos (três vitórias e dois empates), o Colorado entra em campo em busca da liderança do Grupo E. No momento, as equipes somam cinco pontos, mas o Guaireña lidera pelo número de gols marcados (5 a 4).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Defensores del Chaco, o Internacional não poderá contar com Taison, com desconforto na coxa esquerda. Assim, o técnico Mano Menezes terá que escolher entre Rodrigo Dourado e Mauricio.

Outra dúvida está na zaga. Gabriel Mercado e Vitão brigam pela posição de Rodrigo Moledo, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

Do outro lado, o Guaireña, sob o comando de Troadio Duarte, terá força máxima, sem desfalques.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Gabriel Mercado (Vitão) e Renê; Gabriel, Rodrigo Dourado (Mauricio), Edenilson, Carlos de Pena e Wanderson; Alexandre Alemão.

Possível escalação do Guaireña: Rubén Escobar; Aquilino Giménez, Miguel Paniagua, David Mendoza e Joel Jiménez; Alex Cáceres, Jordan Santacruz, Juan Aguilar, Pablo Ayala e Mario Otazu; Cesar Villagra.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

Taison: desconforto

Kaique Rocha, Rodrigo Moledo e Tiago Barbosa: lesionados

GUAIREÑA:

sem desfalques

ARBITRAGEM

Árbitro: Cristian Garay - CHI

Assistentes: Alejandro Molina e Miguel Rocha - CHI

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Guaireña e Internacional será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quinta-feira (5).