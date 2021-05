Guabirá x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), pela quarta rodada da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Bahia visita o Guabirá nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em Montero, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, podendo assumir a liderança do grupo B. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guabirá x Bahia DATA Quinta-feira, 13 de maio de 2021 LOCAL Estádio Gilberto Parada - Montero, BOL ORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bahia pode assumir a liderança do grupo B da SulA / Foto: Divulgação Bahia

A Conmebol TV, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (13), às 19h15 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão da Copa do Nordeste, o Bahia volta suas atenções para a Copa Sul-Americana podendo assumir a liderança do grupo B, com cinco pontos.

Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti não deve promover grandes mudanças no time que venceu o Ceará nos pênaltis.

No entanto, Nino Paraíba, com dores no tornozelo, é tratado como dúvida.

🇧🇴 Treino na Bolívia acontece em Santa Cruz de la Sierra, vizinha a Montero, palco da partida de amanhã pela Sul-Americana #BBMP pic.twitter.com/6GG0kDBfWQ — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 12, 2021

Provável escalação do Guabirá: Mustafá; Alpiri, Ibañez, Galain e Leañoz; Ortíz, Galvéz, Domínguez e Hurtado; Vogliotti e Quinoñez.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba (Renan Guedes), Conti, Juninho (Luiz Otávio) e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Thaciano e Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUABIRÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Montevideo City Torque 4 x 0 Guabirá Sul-Americana 5 de maio de 2021 Nacional Potosí 2 x 1 Guarbirá Campeonato Boliviano 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guabirá x Oriente Petrolero Campeonato Boliviano 16 de maio de 2021 18h15 (de Brasília) Guabirá x Montevideo City Torque Sul-Americana 20 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 (2) x (4) 2 Bahia Copa do Nordeste 8 de maio de 2021 Bahia 1 x 0 Bahia de Feira Campeonato Baiano 9 de maio de 2021

Próximas partidas