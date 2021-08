Grupo que comprou Dedé cobra R$ 330 milhões do Cruzeiro por causa de rescisão

Empresários que adquiriram o zagueiro em 2013 cobram R$ 330 milhões por causa da rescisão contratual do atleta, obtida por meio da Justiça do Trabalho

Um grupo de empresários enviou ao Cruzeiro uma notificação extrajudicial cobrando R$ 330 milhões por causa da rescisão contratual de Dedé. O zagueiro deixou o clube por meio da Justiça, alegando pendências financeiras desde 2019.

Os responsáveis por adquirir o defensor para o Cruzeiro em 2013 – Grupo DIS, GT Sports e empresários Marcos Vinícius Secundino e Giscard Salton – enviaram um documento solicitando o pagamento do montante estipulado em contrato. De acordo com o compromisso, se o atleta obtivesse rescisão contratual de forma unilateral, os empresários teriam direito à máxima cláusula indenizatória do acordo. No caso do jogador de 33 anos, o montante é de R$ 330 milhões.

Os direitos econômicos do atleta eram divididos da seguinte forma: 51,91% do Grupo DIS, 30,5% do empresário Marcos Vinícius Sánchez Secundino, 11,09% para o agente Giscard Salton e 6,5% da GT Sports Assessoria.

De acordo com o contrato, o qual a Goal teve acesso, em caso de rescisão contratual de Dedé, o Cruzeiro teria que desembolsar o valor referente à maior cláusula indenizatória esportiva, avaliada em R$ 330 milhões neste caso. O defensor obteve a sua saída por meio da Justiça, o que ativaria esta minuta do vínculo.



Dedé deixou o Cruzeiro após ação judicial (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC)

O grupo de empresários enviou a notificação extrajudicial ao Cruzeiro nessa quarta-feira (4) a fim de solicitar o pagamento do montante ou até iniciar uma negociação com valores mais baixos. Os mineiros têm prazo de cinco dias para responder à exigência, conforme o documento. Caso não haja manifestação por parte do clube, os empresários pretendem acionar a justiça, conforme apurado pela reportagem.

Dedé foi um dos ídolos do Cruzeiro na última década, sagrando-se bicampeão brasileiro e bicampeão da Copa do Brasil. O defensor ainda venceu três edições do Campeonato Mineiro na Toca da Raposa II. Ele obteve a sua rescisão contratual no decorrer da temporada.

A informação sobre a notificação extrajudicial foi inicialmente publicada pelo GE.com e confirmada pela Goal.