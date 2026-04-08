Grupo Egito... Irã revela seu plano alternativo para participar da Copa do Mundo

Rahman Rezaei, assistente técnico da seleção iraniana, revelou uma estratégia alternativa para garantir a preparação da “Team Melli” para a Copa do Mundo de 2026, em caso de prolongamento da suspensão das competições locais devido à guerra.

Em declarações divulgadas pela agência de notícias iraniana “Tasnim”, Radai abordou a proposta de concluir o campeonato em uma única região geográfica, afirmando: “A Federação de Futebol e a Liga devem analisar todos os aspectos e tomar a decisão mais adequada”.

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Sobre os obstáculos logísticos a essa proposta, Radai afirmou: “Reunir todas as equipes em um único local representa um grande desafio, especialmente se o local tiver apenas três ou quatro campos de treino, já que a realização de treinos de várias equipes no mesmo local causará danos aos campos após uma semana”.

Sobre as soluções apresentadas pela comissão técnica da seleção, Radai apontou a possibilidade de recorrer a um longo estágio interno para os jogadores locais, explicando: “Se o campeonato for realizado, não haverá necessidade de um estágio. Mas, caso a competição não possa continuar por qualquer motivo, faz sentido realizar um estágio para manter os jogadores em forma, desde que haja um local seguro.”

Vale lembrar que o sorteio da Copa do Mundo de 2026 colocou o Irã no Grupo 7, ao lado do Egito, da Bélgica e da Nova Zelândia, mas sua participação no torneio ainda não está confirmada, devido ao conflito com os Estados Unidos, que sediarão a Copa do Mundo em parceria com o Canadá e o México.