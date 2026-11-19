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As disputas judiciais do Manchester City fora de campo tiveram um impacto significativo no planejamento financeiro do clube após uma importante mudança envolvendo seu grupo controlador. Segundo informações, Sheikh Mansour viu desaparecer uma oportunidade de investimento de US$ 2 bilhões depois que investidores sediados nos Estados Unidos reagiram às recentes conclusões da Premier League.

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Gigante americana de capital privado desiste de acordo de US$ 2 bilhões com o City Football Group

A Apollo Global Management estava na fase final das negociações para emprestar US$ 2 bilhões ao City Football Group (CFG), que é dono do Manchester City desde 2008. No entanto, segundo o Financial Times, pessoas a par das conversas revelaram que a empresa americana desistiu depois que o City foi considerado culpado de infringir as regras financeiras da Premier League .

Na decisão, anunciada em setembro, o clube do Etihad foi considerado culpado em 114 acusações referentes ao período de 2009 a 2018. O City recorreu imediatamente , e o fracasso das negociações do empréstimo evidencia a incerteza em torno do futuro do clube.

Reportagem detalha planos de liquidez e aporte de Mansour

A reportagem acrescenta que o pacote de US$ 2 bilhões seria destinado a dar liquidez adicional ao CFG e refinanciar linhas de crédito existentes. O fracasso do acordo representa um revés para a reestruturação financeira mais ampla do grupo controlador enquanto o processo judicial permanece sem solução.

No mês passado, o proprietário Sheikh Mansour injetou £ 100 milhões diretamente no CFG . Embora o aporte tenha fortalecido o balanço patrimonial do grupo, a perda do financiamento da Apollo mostra como a decisão da Premier League já está afetando os negócios fora de campo.

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Apollo amplia investimentos no esporte global enquanto City enfrenta ameaça de punições severas

A desistência da Apollo chama ainda mais atenção diante de sua forte expansão no esporte global. Com mais de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão, o grupo americano detém uma participação majoritária no Atlético de Madrid, emprestou US$ 80 milhões ao Nottingham Forest em dezembro de 2024 e ampliou um acordo de financiamento de US$ 2,6 bilhões com o New York Yankees, da MLB, mais cedo neste ano.

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Para o City, por sua vez, o fim das negociações alimenta o temor crescente de que uma punição pesada esteja a caminho. Embora nenhuma sanção tenha sido aplicada até agora, houve pedidos de rebaixamento do clube, de grandes deduções de pontos e de retirada de títulos conquistados no passado.

Audiência decisiva do recurso se aproxima

Poucas novidades surgiram desde que o City apresentou seu recurso em setembro, e o complexo processo judicial ainda pode sofrer novos atrasos. No entanto, a audiência do recurso do clube deve ocorrer no próximo mês, em um momento decisivo para sua tentativa de reverter a decisão.

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Se o recurso do City não for aceito, segundo informações, o clube poderá receber suas sanções formais no próximo ano , deixando os torcedores apreensivos à espera de uma decisão histórica.