Gigante americana de capital privado desiste de acordo de US$ 2 bilhões com o City Football Group
A Apollo Global Management estava na fase final das negociações para emprestar US$ 2 bilhões ao City Football Group (CFG), que é dono do Manchester City desde 2008. No entanto, segundo o Financial Times, pessoas a par das conversas revelaram que a empresa americana desistiu depois que o City foi considerado culpado de infringir as regras financeiras da Premier League.
Na decisão, anunciada em setembro, o clube do Etihad foi considerado culpado em 114 acusações referentes ao período de 2009 a 2018. O City recorreu imediatamente, e o fracasso das negociações do empréstimo evidencia a incerteza em torno do futuro do clube.
Reportagem detalha planos de liquidez e aporte de Mansour
A reportagem acrescenta que o pacote de US$ 2 bilhões seria destinado a dar liquidez adicional ao CFG e refinanciar linhas de crédito existentes. O fracasso do acordo representa um revés para a reestruturação financeira mais ampla do grupo controlador enquanto o processo judicial permanece sem solução.
No mês passado, o proprietário Sheikh Mansour injetou £ 100 milhões diretamente no CFG. Embora o aporte tenha fortalecido o balanço patrimonial do grupo, a perda do financiamento da Apollo mostra como a decisão da Premier League já está afetando os negócios fora de campo.
Apollo amplia investimentos no esporte global enquanto City enfrenta ameaça de punições severas
A desistência da Apollo chama ainda mais atenção diante de sua forte expansão no esporte global. Com mais de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão, o grupo americano detém uma participação majoritária no Atlético de Madrid, emprestou US$ 80 milhões ao Nottingham Forest em dezembro de 2024 e ampliou um acordo de financiamento de US$ 2,6 bilhões com o New York Yankees, da MLB, mais cedo neste ano.
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Para o City, por sua vez, o fim das negociações alimenta o temor crescente de que uma punição pesada esteja a caminho. Embora nenhuma sanção tenha sido aplicada até agora, houve pedidos de rebaixamento do clube, de grandes deduções de pontos e de retirada de títulos conquistados no passado.
Audiência decisiva do recurso se aproxima
Poucas novidades surgiram desde que o City apresentou seu recurso em setembro, e o complexo processo judicial ainda pode sofrer novos atrasos. No entanto, a audiência do recurso do clube deve ocorrer no próximo mês, em um momento decisivo para sua tentativa de reverter a decisão.
Se o recurso do City não for aceito, segundo informações, o clube poderá receber suas sanções formais no próximo ano, deixando os torcedores apreensivos à espera de uma decisão histórica.