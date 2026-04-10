Grupo do Egito... Ministro do Esporte da Itália: Não pretendemos substituir o Irã

Andrea Abodi, ministro italiano do Esporte e da Juventude, considera que a ideia de incluir a Azzurra na Copa do Mundo de 2026 em detrimento do Irã é uma “questão extremamente difícil”, afirmando que não deseja que isso aconteça.

Abodi disse, durante sua presença na Câmara dos Deputados italiana: “É uma questão continental; me parece muito difícil criarmos qualquer problema... A menos que haja um problema na Europa, não acredito que seja possível incluir uma seleção europeia (na Copa do Mundo)”.

Ele continuou sobre a possibilidade de participar no lugar do Irã: “Sinceramente, não acredito nisso, nem espero que aconteça.”

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O ministro acrescentou, esclarecendo sua posição: “Se ocorrer qualquer problema relacionado à participação do Irã, parece-me difícil que ele seja substituído por uma seleção europeia, pois se trata de uma questão continental (o Irã pertence ao continente asiático)”.

As declarações de Aboudi surgiram como resposta aos rumores que se espalharam nos últimos dias sobre a possibilidade de exclusão do Irã do torneio (devido à sua recusa em jogar nos Estados Unidos e ao pedido de transferência para o México) e, consequentemente, à possibilidade de convocar a Itália como a seleção europeia melhor classificada que não se qualificou.

A Federação Italiana de Futebol passa por um processo de reestruturação no momento, após o fracasso em se classificar para a Copa do Mundo de 2026, com a derrota na repescagem europeia para a Bósnia e Herzegovina nos pênaltis.

Já o Irã se classificou para a Copa do Mundo pela Ásia e foi sorteado no Grupo G, ao lado do Egito, da Nova Zelândia e da Bélgica.