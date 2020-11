Grupo de torcedores se reúne com diretoria do Flamengo e reclama de blindagem ao elenco

Representantes de torcidas organizadas foram recebidos pelo vice-presidente de futebol na Gávea e fizeram cobranças

Representantes de torcidas organizadas do estiveram, na manhã desta sexta-feira (20), reunidos com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor da pasta, Bruno Spindel, para fazer cobraças aos dirigentes sobre o momento vivido pelo clube, eliminado da Copa do pelo .

O principal ponto de discussão da reunião, no entanto, foi a blindagem da diretoria ao elenco. No ponto de vista dos torcedores, um time campeão como o Flamengo não poderia se esconder da cobrança dos torcedores. No desembarque após a derrota para o São Paulo, um grupo esteve presente no Aeroporto do Galeão mas foi "driblado" pela delegação que deixou o local pelo terminal de cargas.

Dirigentes pedem apoio

Marcos Braz e Bruno Spindel repetiram o discurso do técnico Rogério Ceni, que pediu para que os torcedores abraçassem o time após a eliminação na . O grupo de torcedores acredita que não faltou apoio até o momento e querem uma conversa presencial com as principais lideranças do elenco. Braz, porém, afirmou que será algo difícil pelo menos até a partida contra o Racing, o primeiro jogo das oitavas de final da da América, no Maracanã.

Protesto no Maracanã

Depois da reunião, torcedores estenderam faixas de cobranças e protestos no Maracanã, palco da partida contra o , neste sábado (20), pelo Campeonato Brasileiro. Dizeres como "diretoria omissa" e "time frouxo", direcionados ao clube rubro-negro, foram estendidos. Além disso, o recado de que o "Brasileiro é obrigação", em referência à defesa do título brasileiro: campeão em 2019, o Fla é quarto colocado após 21 rodadas nesta edição, com 36 pontos conquistados.

Organizadas colocam faixas com cobranças no Maracanã. Amanhã time encara o Coritiba no estádio @GoalBR pic.twitter.com/PzMXlTLw4k — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 20, 2020