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O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, é o mais recente jogador da Premier League a ter a casa visada por ladrões enquanto estava fora para disputar uma competição europeia. Três invasores mascarados entraram na propriedade do meia português em Cheshire, avaliada em 4 milhões de libras, durante a partida da Champions League contra o Como, no norte da Itália, na noite de quarta-feira.

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Ladrões invadem residência vazia em Cheshire

Ladrões invadiram a residência de seis quartos do capitão do Manchester United em Nether Alderley por volta das 20h30 de quarta-feira, enquanto ele representava o clube no exterior. Segundo The Sun, os criminosos forçaram a entrada e fugiram com vários objetos de alto valor, incluindo joias de grife.

Felizmente, o Daily Mail informa que a família do jogador de 32 anos estava fora da residência quando ocorreu a invasão.

Vizinhos alertam a polícia

Getty Images

A mansão fica na região de alto padrão conhecida como 'Golden Triangle', em Cheshire, uma área residencial procurada por jogadores da primeira divisão. Policiais foram fotografados realizando diligências no local na manhã de quinta-feira.

O roubo aconteceu na mesma noite em que o meia disputou 67 minutos da derrota humilhante de sua equipe por 4 a 1 para o Como, antes de ser substituído por Joshua Zirkzee pelo técnico Michael Carrick.

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Vizinhos alertaram a polícia após avistarem três 'homens desconhecidos' no jardim dos fundos, mas o grupo escapou antes da chegada dos policiais, dez minutos depois. Ao confirmar que uma investigação completa sobre o roubo está em andamento, um porta-voz da polícia de Cheshire declarou: "Por volta das 20h30 de quarta-feira, 21 de outubro, a polícia recebeu uma chamada sobre atividade suspeita em um endereço na região de Alderley Park, em Nether Alderley.

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"A pessoa que ligou relatou a presença de três homens desconhecidos no jardim dos fundos de uma propriedade vizinha. Policiais foram ao local e, quando chegaram, não havia sinal dos suspeitos. No entanto, descobriram que a residência havia sido invadida e que vários objetos tinham sido roubados."

Investigadores pedem informações a testemunhas da região

A invasão de quarta-feira é a mais recente de uma série de roubos de grande repercussão contra jogadores de futebol que moram no noroeste da Inglaterra. O companheiro de Fernandes na seleção e zagueiro do Manchester City Ruben Dias teve sua casa em Alderley Edge invadida em janeiro, enquanto Jack Grealish, Raheem Sterling e Riyad Mahrez também passaram por situações semelhantes em anos anteriores.

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Ao pedir que moradores da região compartilhem qualquer informação que possa ajudar a polícia a localizar os responsáveis, o inspetor David Jarvis acrescentou: "A investigação ainda está em estágio inicial, e estamos empenhados em fazer tudo o que pudermos para encontrar os responsáveis. Como parte das diligências, queremos ouvir qualquer pessoa que estivesse na região naquele momento e acredite ter presenciado algo suspeito."

Dirigentes do clube oferecem todo o apoio

Getty Images

Dirigentes do Manchester United estão prestando apoio ao capitão do clube e pediram que a privacidade do jogador e de sua família seja respeitada neste momento difícil. O episódio fora de campo agrava uma semana complicada para o jogador da seleção de Portugal, enquanto o elenco de Carrick tenta se recuperar de uma sequência de sete jogos sem vencer. O United tem retorno marcado à Premier League para a tarde de domingo, quando recebe o Bournemouth.