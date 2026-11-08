O filho de uma lenda do Real Madrid sofreu uma forte lesão que ameaça seu sonho de disputar a Copa do Mundo de juniores no Catar, marcada para o próximo mês.

Segundo o jornal "As", Enzo Alves, jogador do Real Madrid, sofreu uma forte lesão e foi obrigado a deixar a partida do time principal de juniores do clube merengue contra o time principal de juniores do Rayo Vallecano por causa da contusão, tornando incerta sua participação na próxima Copa do Mundo Sub-17, no Catar.

O filho do brasileiro Marcelo, lenda do Real Madrid, sentiu uma dor durante um choque no meio do primeiro tempo e não conseguiu completar a partida. Os primeiros relatos indicam a possibilidade de uma distensão no músculo psoas, sabendo-se que o quadro ainda não foi diagnosticado de forma definitiva. O jogador será submetido a exames médicos entre hoje e amanhã para determinar com precisão a extensão da lesão.

Sua possível ausência da seleção espanhola representaria um grande revés para o técnico David Cubillo, que convocou os jogadores da seleção espanhola Sub-21 para Las Rozas a fim de iniciar os preparativos para a Copa do Mundo.

Próximas partidas MOR World Cup U17 10:00 ESP

A Espanha disputará a fase de grupos no Catar, onde enfrentará a China em sua primeira partida, no dia 20 de novembro. Seu segundo jogo será contra Fiji, no dia 23 de novembro, enquanto o Marrocos será seu último adversário na fase de grupos.

A condição de Enzo Alves nas próximas horas será um fator decisivo para determinar se ele estará disponível para disputar a Copa do Mundo, já que sua presença agora está em risco.