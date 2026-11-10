A seleção espanhola de juniores sofreu um duro golpe poucos dias antes do início da Copa do Mundo Sub-17 no Catar.

Enzo Alves, jogador do Real Madrid, sofreu uma forte lesão e teve de deixar a partida da equipe sub-19 do clube merengue contra a equipe sub-19 do Rayo Vallecano por causa da contusão.

De acordo com o jornal "Marca", Enzo Alves não participará da Copa do Mundo Sub-17 no Catar.

O filho do brasileiro Marcelo, ídolo do Real Madrid, sofre de uma lesão muscular desde sua última partida com o Real Madrid, o que levou à sua exclusão da lista. Seu lugar será ocupado por Guillermo Trujillano, um dos egressos da academia de base do Atlético de Madrid.

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Os exames iniciais indicaram um período de recuperação de cerca de duas semanas, prazo que se estende para além da partida de estreia da Espanha contra a China, no dia 20 deste mês.

O técnico David Cubillo escolheu Enzo Alves e Yeremay como os únicos atacantes do elenco, mas este último — também jogador do Real Madrid — está sendo gerenciado com cautela após ficar afastado por mais de um mês por causa de lesão.

Espera-se que ele esteja pronto para o início do torneio, embora manter dois atacantes em situação incerta tenha sido um grande risco na fase de grupos, mesmo com a presença de outros jogadores ofensivos, como Roberto Tomás, que podem atuar como atacante de referência.

A Espanha disputará a fase de grupos no Catar, onde enfrentará a China em sua primeira partida no dia 20 de novembro, e sua segunda partida será contra Fiji no dia 23 de novembro, enquanto Marrocos será seu último adversário na fase de grupos.