A seleção espanhola de juniores sofreu um duro golpe poucos dias antes do início da Copa do Mundo Sub-17 no Catar.
Enzo Alves, jogador do Real Madrid, sofreu uma forte lesão e teve de deixar a partida da equipe sub-19 do clube merengue contra a equipe sub-19 do Rayo Vallecano por causa da contusão.
De acordo com o jornal "Marca", Enzo Alves não participará da Copa do Mundo Sub-17 no Catar.
O filho do brasileiro Marcelo, ídolo do Real Madrid, sofre de uma lesão muscular desde sua última partida com o Real Madrid, o que levou à sua exclusão da lista. Seu lugar será ocupado por Guillermo Trujillano, um dos egressos da academia de base do Atlético de Madrid.
Os exames iniciais indicaram um período de recuperação de cerca de duas semanas, prazo que se estende para além da partida de estreia da Espanha contra a China, no dia 20 deste mês.
O técnico David Cubillo escolheu Enzo Alves e Yeremay como os únicos atacantes do elenco, mas este último — também jogador do Real Madrid — está sendo gerenciado com cautela após ficar afastado por mais de um mês por causa de lesão.
Espera-se que ele esteja pronto para o início do torneio, embora manter dois atacantes em situação incerta tenha sido um grande risco na fase de grupos, mesmo com a presença de outros jogadores ofensivos, como Roberto Tomás, que podem atuar como atacante de referência.
A Espanha disputará a fase de grupos no Catar, onde enfrentará a China em sua primeira partida no dia 20 de novembro, e sua segunda partida será contra Fiji no dia 23 de novembro, enquanto Marrocos será seu último adversário na fase de grupos.