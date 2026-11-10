Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Manchester City U21 v Real Madrid Castilla - Premier League International CupGetty Images Sport
Traduzido por

Grupo de Marrocos: filho de ídolo do Real Madrid está oficialmente fora da Espanha na Copa do Mundo Sub-17

Morocco U17 x Spain U17
Morocco U17
Spain U17
World Cup U17
Marcelo
E. Alves
Marrocos
Espanha
Brasil

foi convocado o substituto

A seleção espanhola de juniores sofreu um duro golpe poucos dias antes do início da Copa do Mundo Sub-17 no Catar.

Enzo Alves, jogador do Real Madrid, sofreu uma forte lesão e teve de deixar a partida da equipe sub-19 do clube merengue contra a equipe sub-19 do Rayo Vallecano por causa da contusão.

De acordo com o jornal "Marca", Enzo Alves não participará da Copa do Mundo Sub-17 no Catar.

O filho do brasileiro Marcelo, ídolo do Real Madrid, sofre de uma lesão muscular desde sua última partida com o Real Madrid, o que levou à sua exclusão da lista. Seu lugar será ocupado por Guillermo Trujillano, um dos egressos da academia de base do Atlético de Madrid.

Próximas partidas
MOR

MOR

World Cup U17

26 de nov. de 2026

ESP

ESP

Os exames iniciais indicaram um período de recuperação de cerca de duas semanas, prazo que se estende para além da partida de estreia da Espanha contra a China, no dia 20 deste mês.

O técnico David Cubillo escolheu Enzo Alves e Yeremay como os únicos atacantes do elenco, mas este último — também jogador do Real Madrid — está sendo gerenciado com cautela após ficar afastado por mais de um mês por causa de lesão.

 Espera-se que ele esteja pronto para o início do torneio, embora manter dois atacantes em situação incerta tenha sido um grande risco na fase de grupos, mesmo com a presença de outros jogadores ofensivos, como Roberto Tomás, que podem atuar como atacante de referência.

A Espanha disputará a fase de grupos no Catar, onde enfrentará a China em sua primeira partida no dia 20 de novembro, e sua segunda partida será contra Fiji no dia 23 de novembro, enquanto Marrocos será seu último adversário na fase de grupos.

 

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google