Grupo com Barcelona, Inter e Borussia: memes da reação do Slavia Praga e mais

Na tarde desta quinta-feira (29), ocorreu o sorteio da fase de grupos da Champions League 2019-20. Como de praxe em eventos do tipo, o famoso “grupo da morte” foi formado, e o modesto Slavia Praha terá pela frente os gigantes europeus , e . O outro "azarado" do dia foi o PSG, que terá pela frente o Real Madrid, novamente.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Ao saber qual seria o destino do clube na competição, os dirigentes do presentes no sorteio tiveram uma reação um tanto quanto inusitada e sincera a respeito dos adversários. A atitude logo gerou manifestações nas redes sociais e divertiu parte dos fãs que acompanhavam a transmissão. Confira:

The Slavia Prague representatives face when they got drawn in same group as Barca, Dortmund, and Inter was exactly the same as when my parents told me I was getting a little sister 😁#UCLdraw pic.twitter.com/4NFUFLYxWs