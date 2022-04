Grupo City faz contato por Rui Costa, mas diretor pretende seguir no São Paulo

O Grupo City, que está perto de adquirir o Bahia, fez contato com o diretor de futebol do São Paulo, Rui Costa. O dirigente, contudo, pretende seguir no Morumbi, onde tem tido autonomia para trabalhar e se sente bem.

A GOAL apurou que o diretor de futebol não deseja deixar o CT da Barra Funda para trabalhar em outro clube no momento. Rui Costa está animado com o projeto que desenvolve ao lado do diretor estatutário, Carlos Belmonte Sobrinho, e do presidente Julio Casares.

O interesse do Grupo City em levar o jogador para o Bahia foi inicialmente publicado pelo ge e confirmada pela reportagem da GOAL.

Mais artigos abaixo

A diretoria do São Paulo nem sequer foi comunicada sobre o interesse do Grupo City em trabalhar com Rui Costa, conforme apurado pela reportagem. Há o interesse do clube em mantê-lo até o fim da atual gestão ao menos.

Rui Costa chegou ao Tricolor paulista em fevereiro de 2021, logo no início da gestão de Julio Casares. O diretor de futebol atua nos bastidores e evita aparições públicas desde a sua chegada ao clube.

O diretor de futebol conquistou o título do Campeonato Paulista 2021 em seu primeiro ano de trabalho. O clube encerrou o jejum de nove anos sem taças.