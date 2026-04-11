Groningen - O Go Ahead abriu o placar com Vaessen dez minutos depois; seu companheiro de equipe foi eleito o Melhor Jogador da Partida

O FC Groningen e o Go Ahead Eagles não conseguiram marcar nenhum gol na noite de sábado. Com o empate, o Go Ahead permanece na décima primeira posição. O Groningen sobe para o nono lugar.

A partida em Groningen não começou às 20h, mas um pouco mais tarde. A camisa do goleiro do Groningen, Etienne Vaessen, era muito parecida com a do adversário e, por isso, foi necessário encontrar outra camisa.

Assim que a partida começou, o time da casa teve as melhores chances logo de cara. Marco Rente cabeceou por cima e Jari De Busser teve que fazer uma defesa aos 12 minutos de jogo em um chute de Tika de Jonge.

O mesmo De Busser teve que se destacar novamente no segundo tempo. Ele conseguiu defender de forma espetacular uma cabeçada de David van der Werff.

Do outro lado, pouco depois, foi a vez de Vaessen se destacar. Mathis Suray tentou de longe, mas viu o ex-goleiro do RKC Waalwijk tirar a bola do ângulo com grande habilidade.

No segundo tempo, Stefán Sigurdarson parecia ter marcado o 0 a 1. Ele driblou Vaessen em uma situação de um contra um, mas estava impedido e, portanto, o gol foi anulado.



