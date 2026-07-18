Gritos de pânico ecoam por todo o lugar!... Uma tempestade assustadora atrapalha os preparativos da Espanha e da Argentina para a final

Uma violenta tempestade com trovoadas que atingiu o estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, na noite de sábado, cancelou o último treino das seleções da Espanha e da Argentina poucas horas antes da tão esperada final da Copa do Mundo, marcada para amanhã, domingo, em uma situação sem precedentes que ameaça a preparação das duas equipes para a partida decisiva.

A Federação Espanhola de Futebol anunciou oficialmente a suspensão dos treinos da “La Roja” no centro de treinamento Melanie Lynn, explicando: “Os treinos foram suspensos em conformidade com o protocolo de segurança para tempestades nos Estados Unidos. Os jogadores estão, neste momento, realizando uma sessão de recuperação nas instalações fechadas”.

O centro de treinamento do Red Bull New York, onde estava prevista a sessão de treino, ficou em estado de caos quando funcionários da FIFA gritaram, apenas 12 minutos antes do início do treino: “Todos devem se proteger. Os jornalistas devem retornar aos seus locais designados”, após o recebimento de um alerta oficial sobre uma tempestade com trovoadas.

De acordo com o protocolo meteorológico dos Estados Unidos, o treino foi adiado por no mínimo 30 minutos — período obrigatório de espera antes da retomada de quaisquer atividades ao ar livre —, mas a persistência da tempestade obrigou os responsáveis a cancelar a sessão por completo.

Às 11h30 da manhã, horário local, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou um único intervalo disponível, das 12h15 às 13h, mas, poucas minutos depois, o treino foi oficialmente suspenso de forma definitiva.

Esta não é a primeira vez que a seleção espanhola enfrenta essa situação durante o torneio, já que passou por circunstâncias semelhantes na cidade de Chattanooga, o que reflete os desafios climáticos impostos pela realização da Copa do Mundo nos Estados Unidos.

Ao mesmo tempo, a seleção argentina foi obrigada a permanecer dentro do centro de treinamento Red Bull, em Nova Jersey, aguardando a melhora das condições meteorológicas, que apresentavam tempestades acompanhadas de relâmpagos violentos.

Foi capturada uma imagem impressionante de um raio interceptado pelo pára-raios instalado no centro de treinamento, em uma cena que reflete a gravidade da situação climática que obrigou as duas seleções a permanecerem no interior.

O destino do treino da Argentina permanece incerto até o momento, em um momento em que ambas as equipes precisam se preparar da melhor forma possível para uma final histórica, aguardada por milhões de torcedores em todo o mundo na noite de amanhã, domingo.