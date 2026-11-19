Torcedor nas arquibancadas do Camp Nou

O novo técnico do Manchester United falou sobre sua história pessoal com o clube e relembrou como esteve entre os torcedores na lendária final da Champions League de 1999 contra o Bayern de Munique. Na época, Pochettino jogava pelo Espanyol e aproveitou a oportunidade para assistir à decisão no Camp Nou, ali perto.

Foi uma noite que marcou profundamente o argentino, que viu gols de Teddy Sheringham e Ole Gunnar Solskjaer nos acréscimos garantirem uma das maiores viradas da história do futebol.

Ao recordar aquela noite em sua primeira entrevista oficial, Pochettino explicou que ele e o companheiro de equipe Toni Jimenez torciam pelo clube da Premier League. "Eu estava em Barcelona naquela final. Foi uma final histórica", disse. "Gritávamos pelo Manchester United. A partir dali, foi muito emocionante acompanhar o Manchester United, ainda mais pela admiração por Sir Alex Ferguson, para mim o melhor técnico da história do esporte. Sempre o admirei", afirmou aos canais de comunicação do clube.

O desafio de fazer o elenco evoluir

Pochettino chega a Old Trafford em um período difícil, com o clube entre os três últimos colocados da Premier League após conseguir apenas uma vitória nas dez primeiras partidas. Apesar da situação preocupante na tabela, o novo técnico insiste que o foco deve estar no potencial do elenco a longo prazo, e não nas dificuldades imediatas. Ele assumiu o cargo após a saída de Michael Carrick e afirmou que a chance de comandar uma instituição tão histórica era uma oportunidade que simplesmente não podia ignorar.

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O treinador está determinado a transformar o ambiente no centro de treinamento e dar aos jogadores liberdade para atuar sem receio. "Acho que é um erro olhar para a situação. Precisamos olhar para o potencial deste clube", declarou Pochettino. "É claro que as circunstâncias são as circunstâncias e precisamos assumir a responsabilidade por elas, mas, ao mesmo tempo, precisamos entender que é um jogo."

Ele acrescentou: "Para nos conectarmos com o jogo, precisamos nos sentir livres, os jogadores precisam expressar seu talento. Precisamos criar o ambiente e a estrutura para que eles possam render. O mais importante agora é começar a trabalhar duro para recuperar aquela sensação de ser vencedor, de ganhar jogos e jogar bem."

Estreia de fogo em Anfield

Com a janela de transferências de janeiro se aproximando, já há muitas especulações sobre possíveis reforços, mas Pochettino manifestou publicamente seu apoio aos jogadores que já tem à disposição. Ele enfatizou a necessidade de dar ao grupo atual as ferramentas necessárias para ter sucesso, indicando que sua prioridade imediata é o trabalho como técnico, não as contratações.

Seu primeiro desafio dificilmente poderia ser mais complicado: o United se prepara para viajar a Anfield e enfrentar o arquirrival Liverpool neste domingo. Pochettino sabe bem a importância do confronto e a pressão em torno de sua estreia à beira do campo.

"Sei muito bem o que esse jogo significa e como é importante. A história fala por nós e mostra o que devemos esperar", observou. "Precisamos garantir que sejamos corajosos, que assumamos o protagonismo e que vamos até lá sem medo para desafiar uma equipe muito boa como o Liverpool."