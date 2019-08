Griezmann: "tentei copiar gol de Messi e comemoração de LeBron James"

Atacante francês desencantou e marcou dois gols na goleada do Barça sobre o Real Bétis

A estreia de Antoine Griezmann em um jogo oficial no Camp Nou não poderia ter sido melhor. O badalado atacante francês marcou dois gols na vitória do Barça por 5 a 2 sobre o Real Bétis e revelou inspiração em dois atletas que ele nunca escondeu a admiração: Lionel Messi e LeBron James, do basquete.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Vejo o Leo [Messi] fazer esse chute nos treinamentos e tento copiá-lo. Eu gosto do ritual que fazia LeBron [James] e eu tentei copiá-lo", admitiu o francês ao Movistar.

Griezmann se refere especialmente ao seu segundo gol na partida, em que ele pega a bola no canto da área e chuta colocado no outro extremo do gol, sem chances para o goleiro.

Depois de uma estreia em LaLiga decepcionante, não de apenas de Griezmann, mas de todo o , o francês desencantou e foi fundamental para a arrancada do Barça na partida. Sem Lionel Messi em campo, o ex- Nabil Fekir abriu o placar para os visitantes e os dois gols de Griezmann selaram a virada e abriram o caminho para a goleada blaugrana. O atacante falou sobre a partida no geral.

Mais artigos abaixo

"Eles nos acordaram com o gol deles e fizemos uma grande partida com muitas chances de gol. Nós aproveitamos e que seja sempre assim. Tínhamos muita vontade de melhorar depois de Bilbao. Ainda faltam coisas a melhorar, mas o caminho é esse. Quando faltam jogadores importantes, a equipe dá um passo a frente e foi assim que aconteceu. Se eu faço gols e dou assistências é graças a equipe, sozinho eu não posso", falou Griezmann.

A próxima partida do Barcelona na liga acontece no sábado (31), às 12h (de Brasília), contra o recém-promovido Osasuna, no Estádio El Sadar.