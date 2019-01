Griezmann supera Messi e se torna o cobrador de faltas mais eficaz da Europa

Francês fez contra o Sevilla o seu segundo gol em tiro livre nesta temporada, em apenas seis tentativas

Griezmann marcou contra o Sevilla o seu segundo gol de falta nesta temporada, fazendo com que, pelo menos momentaneamente, o francês do Atlético de Madrid seja o jogador mais efetivo do Velho Continente em cobranças de falta com uma porcentagem de eficiência de 33%.

O atacante rojiblanco está abaixo de Leo Messi em termos do número total de gols de falta, mas à frente do argentino em porcentagem de acertos, dado que o argentino precisou de 30 cobranças para converter os quatro gols, ou seja 14%, contra apenas 6 de Griezmann (33%).