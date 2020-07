Griezmann se redime em noite com recordes de Messi e Suárez pelo Barcelona

Francês fez golaço após receber chance como titular e viu os dois colegas de ataque também brilharem contra o Villarreal

Reserva em três dos últimos quatro jogos do no Campeonato Espanhol, Antoine Griezmann recebeu uma chance como titular contra o , neste domingo, e correspondeu com uma de suas melhores atuações pelo time catalão.

Bastante participativo enquanto esteve em campo no La Ceramica, o francês apareceu bem logo aos 3 minutos, quando disputou com Pau Torres na área, e o jogador do time da casa acabou marcando contra.

Mas o melhor ficou para os 44 minutos do primeiro tempo. Após passe de calcanhar de Messi, Griezmann deu de primeira um toque que encobriu o goleiro. Golaço - o terceiro do Barça na partida que terminaria 4 a 1.

Mais times

A noite então poderia ter ficado marcada como a de redenção de Griezmann, que ao longo da semana se viu em uma polêmica após entrar apenas nos minutos finais contra o . Até familiares do jogador criticaram o técnico Quique Setién, e o futuro do atacante no Camp Nou chegou a ser colocado em dúvida.

Se tem uma imagem que me deixa feliz é essa do Messi com o Griezmann ❤️ pic.twitter.com/R7OSkzRorJ — Galdino (@TheVictorGaldin) July 5, 2020

Mas é difícil ser o centro dos holofotes quando se atua ao lado de Lionel Messi e de Luis Suárez. Os dois também tiveram atuação de destaque contra o Villarreal e alcançaram importantes marcas neste domingo.

A começar pelo argentino, que, além de servir Griezmann, também deu assistência para Suárez marcar o segundo gol do Barça. Messi, assim, chega a 19 passes para gol em , seu recorde pessoal (deu 18 nas temporadas 2010/2011 e 2014/2015).

Mais artigos abaixo

Mais do que isso: se Messi for garçom mais duas vezes nas quatro partidas que restam no Espanhol, ele vai superar o ex-companheiro Xavi, que até este momento é o detentor do recorde de mais assistências pelo Barça em uma só temporada de La Liga - 20 em 2008/2009.

Agora vamos para Suárez. Ao acertar belo chute no ângulo após passe de Messi aos 19 do primeiro tempo, o uruguaio chegou à marca de 193 gols com a camisa do clube, igualando Ladislao Kubala, lenda dos anos 50 e 60, como o terceiro maior artilheiro da história. Acima deles agora só estão o espanhol César Rodríguez (232 tentos) e, claro, Messi (630).

🇺🇾 @LuisSuarez9 chegou aos 194 gols e igualou a marca de Kubala como o terceiro maior artilheiro da história do Barça. Parabéns, craque! 👏



👊#ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/anowQx08d2 — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) July 5, 2020

Além de Torres (contra), Suárez e Griezmann, o Barça também marcou no La Ceramica com Ansu Fati, que substituiu o francês no segundo tempo. Gerard Moreno fez para o Villarreal. Com o triunfo, o time catalão segue a quatro pontos do líder no Espanhol e ainda sonha com o título.