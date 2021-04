Griezmann renasce no Barcelona e pode tirar taça justo do Atlético de Madrid

Atacante cresce na hora certa com gols decisivos em LaLiga, que podem tirar o Campeonato Espanhol das mãos de seu ex-clube

O atacante Antoine Griezmann começou a temporada bastante criticado por não apresentar o mesmo nível de seus tempos de Atlético de Madrid. Contudo, o francês cresceu nessa reta final de LaLiga e vem sendo decisivo para a equipe de Koeman. E seus gols podem tirar o Espanhol justamente do Atleti, seu ex-time, que era tido como o favorito para levar a taça no início da temporada.

Depois de um ótimo início em 2020/21, o Atlético de Madrid disparou na liderança de LaLiga e parecia que não daria chances a seus rivais. Já o Barcelona, lutava para reencontrar o caminho das vitórias com o trabalho recente do treinador Ronald Koeman. Mas o segundo turno do Espanhol foi bem diferente para as duas equipes.

Os Colchoneros começaram a tropeçar, enquanto os Blaugrana engataram uma boa sequência de resultados, colando em seu rival, líder da competição. Agora, o Barça depende apenas de si para ser campeão, e um dos grandes responsáveis por isso se chama Antoine Griezmann.

O atacante francês marcou cinco gols nos últimos seis jogos do Barcelona em LaLiga, e em todos os jogos em que balançou as redes o clube catalão saiu de campo com a vitória. A única derrota neste período foi contra o Real Madrid, quando o camisa 7 começou o duelo no banco de reservas e não marcou.

Neste domingo (25), Griezmann foi ainda mais decisivo, anotando um doblete na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Villarreal - um dos gols um golaço de cobertura, digno de seus melhores dias de Atléti. E a vitória se tornou ainda mais importante quando, poucas horas depois, o Atlético de Madrid perdeu para o Bilbao.

Com a combinação de resultados, o Barcelona depende apenas de si para ser campeão. Com um jogo a menos que os Colchoneros, o time de Koeman já pode assumir a liderança de LaLiga se vencer seu jogo atrasado. Então, daqui a duas semanas, na 35ª rodada, o Espanhol pode ter uma final antecipada, quando Barça e Atléti se enfrentam no Camp Nou.

Além da briga pelo título, esse jogo terá Griezmann e Suárez para fazer jus à 'lei do ex' e tirar o título de seus ex-clubes. Nos últimos jogos, o francês está com a vatagem.