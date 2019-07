"Griezmann precisa se adaptar ao nosso estilo", avisa Valverde após derrota para o Chelsea

Ernesto Valverde comenta atuação do atacante francês em revés para o Chelsea durante jogo amistoso na manhã desta terça-feira

Antoine Griezmann fez a sua estreia pelo na manhã desta terça-feira (23). O francês foi titular do time de Ernesto Valverde diante do , no Saitama Stadium, no .

O Barça foi derrotado por 2 a 1 no primeiro jogo do craque, que defendia as cores do . A sua atuação, inclusive, foi tema da entrevista coletiva do técnico.

"Ele tem que se adaptar ao nosso estilo, mas é visto que, quando ele tem a bola, ele leva muito perigo ao time adversário. Ele sempre leva um sentimento de dificuldade para o time oponente. Nós esperamos muito dele, ainda foi o seu primeiro jogo", declarou o técnico, elogiando as contratações do clube, o que inclui o atacante francês:

"Elas são ótimas transferências até agora, mas nós deixamos a porta aberta para vir mais jogadores".

Em sua primeira aparição com a camisa do Barcelona, Antoine Griezmann ficou em campo por 45 minutos. Ele atuou somente durante o primeiro tempo e foi substituído por Rafinha Alcântara. O Barça só fez o seu gol nos acréscimos de etapa final.

Quando o camisa 17 deixou o gramado, o Chelsea vencia por 1 a 0, com gol marcado por Tammy Abraham. Jorginho deu assistência para o camisa 9 do time comandado por Frank Lampard.