Griezmann no Barcelona? Presidente do Atleti não confirma proposta do Barça; veja as últimas notícias

Após anunciar que não ficará no Atlético de Madri em 2019/2020, o atacante aguarda para anunciar o seu futuro

Antoine Griezmann vai deixar o Atlético de Madri em 2019. O atacante francês informou ao técnico Diego Simeone, em reunião no fim de maio, que não ficará no Wanda Metropolitano na próxima temporada. O novo clube do jogador, entretanto, é uma incógnita. e já negaram interesse no jogador de 28 anos.

Agora, o jogador aguarda o início da janela de transferências para anunciar a mudança para outro clube do futebol europeu. Veja, abaixo, um panorama sobre o futuro do atacante que pertence ao Atleti e terá multa rescisória de 120 milhões de euros a partir de 1º de julho.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

PRESIDENTE DO ATLETI NÃO CONFIRMA PROPOSTA POR GRIEZMANN

Em entrevista à rádio Onda Cero, o presidente do , Enrique Cerezo, negou a existência de proposta por Antoine Griezmann.

"Ninguém do me procurou. Nem eu, nem ninguém sabe para onde ele vai", disse Cerezo.

Mesmo com o pedido do francês, o mandatário do time rojiblanco não poupou elogios à passagem dele.

"Ele acha que vai para um lugar melhor. A única coisa que peço é que, não importa para onde vá, que o tratem tão bem como aqui. Ele nos deu cinco anos maravilhosos", descreveu Enrique.

VALVERDE ABRE AS PORTAS PARA GRIEZMANN

Um dia antes da despedida do Barcelona do Campeonato Espanhol, marcada para este domingo (19), às 11h15 (de Brasília), diante do , Ernesto Valverde deu entrevista coletiva e falou sobre Antoine Griezmann, que deixará o Atlético de Madri ao fim da temporada.

Perguntado sobre o atacante francês, fortemente ligado ao Barcelona neste mercado da bola europeu, o treinador do clube catalão falou:

"É um jogador de outra equipe [Atlético de Madri]. Em breve, vamos ver o que acontece. É um grande jogador. Vejamos o que vai acontecer", declarou.

"Se ele vier para cá, vamos ver [como ele se encaixa na equipe]. Mas eu não sei. Estamos falando de suposições, pode estar aqui ou não. Veremos o que ocorrerá", acrescentou.

Apesar das declarações de Ernesto Valverde, Antoine Griezmann sofre com resistência do vestiário do Barcelona, de acordo com matéria publicada pelo Sport, da Catalunha.

VESTIÁRIO DO BARÇA APRESENTA RESISTÊNCIA A GRIEZMANN

De acordo com o diário Sport, da Catalunha, Antoine Griezmann se tornou 'persona non grata' no vestiário do Barcelona.

Em matéria publicada na manhã deste sábado (18), o jornal informa que ele não será bem-vindo no caso de finalmente se mudar para o Camp Nou. O vestiário é quem veta o atacante, que fica com o futuro comprometido.

É uma postura contundente a assumida pelo grupo. É a primeira mensagem do grupo ao presidente Josep Maria Bartomeu neste sentido. Não estão dispostos a aceitá-lo e a mensagem que o vestiário envia ao clube é clara: "Não queremos Griezmann".

Não há apenas uma razão para a recusa dos jogadores a Antoine Griezmann. Em primeiro lugar, há uma antipatia em função do que ocorreu na janela passada de verão.

O atleta ficou mal visto pelo elenco do Barcelona quando vários jogadores haviam aberto os braços de forma pública. A publicação indica também que o perfil do atleta não agrada por se tratar de alguém que não tem tanta identificação com a forma de jogo da equipe.

MAN CITY E PSG DESCARTAM GRIEZMANN

A luta pela contratação de Antoine Griezmann perdeu dois concorrentes de peso nesta sexta (17). Os técnicos Pep Guardiola, do Manchester City, e Thomas Tuchel, do PSG, disseram que seus times não buscam a contratação do atacante francês.

Na última quarta (15), o Atlético de Madrid publicou um vídeo onde Griezmann confirma que não ficará no clube para a próxima temporada. O Barcelona é o principal candidato a contratar o jogador.

“O pessoal do Barcelona não precisa se preocupar, nós não vamos comprar Griezmann”, disse Guardiola sobre o Manchester City. “Nós não temos dinheiro”.

Mais cedo, Thomas Tuchel elogiou o francês, mas confirmou que ele não está na mira do PSG: “Griezmann pode jogar em qualquer time do mundo. Ele iria agradar qualquer técnico, mas agora não é realista pra gente. Estamos buscando jogadores com certos perfis, é preciso ser realista. Precisamos de defensores, vamos começar com isso”.

GRIEZMANN É A RESPOSTA DO BARCELONA À CRISE, DIZ JORNAL

Segundo o jornal francês, o Barcelona quer acalmar seus sócios com contratações em todos os setores do campo. De Ligt chegaria para a defesa, Frenkie de Jong para o meio campo e Antoine Griezmann para o ataque. De Jong já foi contratado, Griezmann é a aposta do clube para acalmar a crise criada com a eliminação da .

Em contato com o francês Eric Abidal, que hoje trabalha para o Barcelona, Griezmann teria deixado claro que aos 28 anos acha que tem mais chances de título com o Barcelona do que com o Atlético de Madrid.

Para conseguir fechar a transferência, Griezmann deve aceitar uma redução no seu salário. Hoje ele ganha 23 milhões de euros por ano em Madrid. Em compensação deve firmar um contrato de cinco anos de duração com o Barça.

Ainda segundo o Parisien, Griezmann não tem mais tanta confiança no projeto do Atlético como tinha na temporada passada. A saída do seu melhor amigo Diego Godín teria sido a gota d'água que fez o francês decidir ir para o Barcelona.

O QUE DIZ SIMEONE

Nesta sexta-feira (10), em entrevista exclusiva ao Fox Sports da , o treinador Diego Simeone afirmou que não está preocupado com tal possibilidade.

"É nosso capitão, ele é importante, não estou preocupado com nada. Tem tudo para continuar crescendo (aqui). Mas não estou no corpo dele, ele que verá. Tem contrato por mais dois anos. É nosso capitão e, se imagino que ele pudesse sair, não falaria bem dele... então não penso nisso (que ele saia)”, disse o treinador.

Mais artigos abaixo

Segundo o programa Jugones, o francês estaria disposto a aceitar uma oferta dos catalães, apesar de confirmar à diretoria dos Colchoneros sua intenção de permanecer em Madri.

“Se eu imagino a próxima temporada sem Griezmann? Não, não posso imaginar a próxima temporada sem ele porque ele tem contrato com o clube. Griezmann é um dos capitães do Atlético, deu seu melhor desde que chegou aqui e acho que amanhã fará uma grande partida [diante do ]. É tudo que imagino sobre Griezmann”, completou o treinador.