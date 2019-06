Griezmann no Barcelona? "Não sei se continuarei na Espanha", diz atacante

Atacante francês diz que em duas semanas seu futuro será decidido e revelado

Antoine Griezmann continua atraindo os holofotes sobre uma iminente grande transferência. O francês anunciou sua saída do Atlético de Madrid, mas ainda sem dizer qual seria seu destino. O mais falado era uma transferência para o . Entretanto, o próprio jogador deixou isso em dúvida ao dizer que é possível que nem fique na para a próxima temporada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

"Eu sou o primeiro que quer ver o meu futuro decidido. Mas será preciso esperar. Não sei se seguirei em LaLiga da Espanha. Em duas semanas se saberá de alguma coisa", falou Griezmann.

O atacante não quer que a sua situação se transforme em uma longa novela. Antes, ele disse que quer "jogar futebol e me divertir". Embora isso constraste com seu modo de lidar com a situação, já que na temporada passada, ele também fez grande mistério para anunciar sua permanência no Atlético. Um ano depois, porém, ele anunciou há um tempo que sairia do Wanda Metropolitano e vem alimentando essa "novela" com afirmações vagas e miesteriosas.

Na temporada que se encerrou, Griezmann fez 48 jogos, marcou 21 gols e deu 10 assistências, somadas todas as competições pelo .