Griezmann negociou comissão com Barcelona no meio da temporada, revela jornal

Negociação entre entorno do jogador e o clube teria sido feita via e-mail

Já faz 10 semanas que Antoine Griezmann deixou oficialmente o e foi anunciado como novo reforço do . Ainda assim, a novela continua rendendo novos capítulos. Dessa vez, o jornal El Mundo afirmou que o Barça e o estafe do jogador negociaram, por e-mail, uma quantia de 14 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) em comissões para que o francês assinasse pelo time catalão.

As informações apontam que a negociação entre clube e atleta aconteceram em março de 2019. O anúncio oficial de Griezmann no Barça aconteceu apenas em 12 de julho. O jornal diz ter o registro das conversas eletrônicas entre os envolvidos, embora não tenha divulgado nenhuma parte das conversas.

O time colchonero cobra o pagamento de mais 80 milhões de euros do Barça. O Atlético denunciou os catalães em La Liga dizendo que o Barça tinha negociado com Griezmann sem a liberação do clube. O negócio teria sido feito enquanto a multa rescisória do francês era de 200 milhões de euros. A contratação, porém, só foi feita quando o contrato 'virou' e a multa abaixou para 120 milhões, preço pago pelo Barcelona.

Com essas informações da publicação espanhola, a narrativa do Atléti ganha força, e caso confirmado, pode gerar uma sanção importante para o Barcelona. Uma das possíveis punições é o time da Catalunha jogar uma partida de La Liga com os portões fechados.