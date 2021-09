Griezmann na mira da torcida do Atlético: promessa de vaias e xingamentos no Metropolitano

Após atuar pelo Barcelona, grande rival dos Colchoneros, o atleta está de volta e terá que conquistar a torcida do Atlético novamente

Antoine Griezmann assinou novamente com o Atlético de Madrid no final da última janela de transferências, após dois anos complicados como jogador do FC Barcelona. De volta à capital espanhola, o francês espera recuperar o seu verdadeiro nível, mas também a alegria de jogar.

Ele tem razão em pensar assim, já que o Atléti não mudou muito desde sua saída, com o mesmo treinador, Diego Simeone. Mas, por outro lado, a reclimatação pode não ser tão fácil, devido a um grande fator: a raiva da torcida.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os torcedores do Colchoneros realmente não perdoaram Griezmann por ir ao Barça, e em particular a maneira como ele saiu. Por isso, sua popularidade diminuiu gravemente entre os adeptos do clube de Madrid, e é provável que o atleta veja com seus próprios olhos esta quarta-feira, quando entrar em campo para o jogo da Liga dos Campeões, contra o FC Porto.

O que Griezmann causou aos torcedores do Atleti?

O francês recebeu um aviso do presidente do Sindicato Internacional de Penas do Atlético, Eduardo Fernandez. O presidente comentou ao L'Equipe e revelou ao ex-ídolo dos Matelassiers o que o aguarda para a sua volta em casa: "Uma parte do público vai vaiar e insultá-lo, isso é certo. Quando o seu nome foi anunciado e assim que tocar na bola. Uma minoria ainda o aplaudirá. Mesmo que eu não tenha gostado do que ele fez, e lembre-se dele e o perdoe, eu não vou fazer nada. Como a maioria dos apoiadores. Porque vaiar um dos nossos jogadores é dar um tiro no próprio pé."

Em seguida, questionado sobre as razões exatas desse desencanto com quem lhes deu tanta felicidade no passado, Eduardo Fernandez retrucou: “Ficamos magoados com sua saída e, principalmente, com a forma como ele saiu. É unânime entre os torcedores. Sentimos que fomos levados e enganados. Apesar de tudo o que ele poderia dizer, ele não era tão fiel às nossas cores."

O presidente do clube concluiu indicando que Griezmann agora tem que resgatar uma conduta se quiser reconquistar o lugar que ocupava no coração da torcida. “Antes, ele era o nosso ídolo. Agora ele é apenas um jogador como qualquer outro. Não representa muito mais. Sua imagem se deteriorou seriamente. Ainda estamos todos magoados com o que ele fez. O tempo terá que curar nossa dor. Ele terá que reconquistar nossa confiança e nosso amor. Como? 'ou' O quê? Suar a camisa e marcar ”. Então Griezmann sabe o que resta a ele fazer agora.