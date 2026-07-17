Griezmann: Minhas mensagens trazem azar aos jogadores na final da Copa do Mundo

O francês Antoine Griezmann, campeão da Copa do Mundo de 2018 e vice-campeão da edição de 2022, afirmou que as horas que antecedem a final da Copa do Mundo são repletas de tensão, ressaltando que os jogadores só se livram dessa sensação quando o árbitro apita o início da partida.

Griezmann, jogador do Orlando City, disse que compreende melhor do que ninguém o que significa disputar uma final da Copa do Mundo, depois de ter conquistado o título com a seleção da França na Copa do Mundo da Rússia de 2018 e, em seguida, ter ficado em segundo lugar na Copa do Mundo do Catar de 2022, acrescentando: “Há muito nervosismo”.

O atacante francês explicou que o caminho até o apito inicial se assemelha a uma jornada repleta de emoções contraditórias, afirmando em declarações destacadas pelo jornal espanhol “Marca”: “Você espera ansiosamente pela hora da partida, e muitas situações passam pela sua cabeça. Então você chega ao estádio e vê as bandeiras de diferentes países, muitas culturas ao seu redor, e a torcida do seu país vestindo a sua camisa... Há muita felicidade, muita paixão e muito orgulho também. Mas há muito nervosismo até o árbitro apitar o início da partida”.

Griezmann destacou que acompanhará a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina com grande interesse, já que há amigos e ex-companheiros de equipe em ambas as seleções, mas admitiu que preferiu não enviar nenhuma mensagem a eles antes da partida, e disse sorrindo: “Desejo toda a sorte do mundo a eles, mas não vou enviar nenhuma mensagem para não dar azar”.

O astro francês revelou os bastidores de sua breve conversa com Marcos Llorente após a classificação da Espanha às custas da França, dizendo: “Ele está muito feliz. E acho que o país inteiro está muito feliz. Eles precisam aproveitar esse momento, pois é único e talvez nunca mais se repita”.

Griezmann também explicou os motivos que o levaram a iniciar uma nova experiência na liga americana pelo Orlando City, dizendo: “Sempre foi meu sonho encerrar minha carreira aqui. Queria vir quando estivesse no meu melhor, tanto fisicamente quanto mentalmente. Reuni-me com os dirigentes do clube e gostei da filosofia deles. Também adorei a cidade. Liguei para minha esposa e disse a ela que este era o momento ideal para nos mudarmos para cá e darmos esse grande passo”.