Griezmann já vive clima do clássico contra o Real Madrid: "jogo muito especial"

Atacante francês do Atlético de Madrid fala sobre dérbi da capital espanhola

O clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, neste sábado (9), às 13h15 (de Brasília), no Wanda Metropolitano, é o famoso jogo de seis pontos.

O duelo é vital na disputa pelo segundo lugar, com o Atleti, atual dono da posição, tendo 44 pontos, dois a mais que o terceiro colocado, o próprio Real. Os rivais madrilenhos estão caçando o líder Barcelona, que soma 50 unidades.

O dérbi promete, e o craque dos Rojiblancos, Antoine Griezmann, já está no clima do jogaço e afirmou que a partida é especial para os Colchoneros, que contarão com o apoio de sua torcida em casa.

"É muito bom contar com o apoio da torcida. É no campo que temos a oportunidade de devolver todo o carinho que nos transmitem. É um jogo muito importante para nós, para a torcida e para o clube. Vamos tentar vencer", destacou o francês.

"Nos escanteios, nas jogadas de ataque, em uma boa ação defensiva. Em cada partida nos doamos em tudo e, no sábado, vamos doar o dobro. Todos estamos com muita vontade de jogar o clássico", finalizou.