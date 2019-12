Griezmann finalmente se entrosou com Messi: passes e jantar provam isso

Adaptação do francês segue funcionando e deu passos largos nos últimos dias, quando o argentino o deu assistência para marcar

Antoine Griezmann já é mais um em . Sua adaptação à frente de ataque da equipe do Barça, liderada por Leo Messi, ocorre de vento em popa e, recentemente, houve uma série de eventos que confirmam isso por unanimidade. O francês, então, já vive como um membro de pleno direito da constelação de Barcelona e sua conexão com Messi já está começando a dar frutos dentro e fora do campo.

Sem ir mais longe, há uma semana, Messi o ajudou a estrear como artilheiro da Liga dos Campeões no jogo em que ele mais serviu ao francês, pois jogam juntos, com um total de dez passes, o dobro do que ele o procurara nos três jogos anteriores em que eles haviam coincidido na competição continental. E a verdade é que Griezmann respondeu com a mesma moeda contra o , estabelecendo seu melhor índice para Messi, com cinco passes.

Griezmann é, de fato, o terceiro jogador que recebe mais bolas de Messi depois de Frenkie De Jong e Luis Suarez, embora o francês geralmente se conecte com Jordi Alba, Arthur Melo e o próprio De Jong, porque ele joga à esquerda. Ele privou Messi como o quinto jogador que serve mais bolas. De qualquer forma, a conexão também compensa fora do campo.

Por enquanto, os dois foram treinar nesta semana, apesar de terem permissão de Ernesto Valverde para não fazê-lo, depois de viverem juntos a entrega do sexto Bola de Ouro a Leo Messi, que eles comemoraram juntos no mesmo voo de volta a Paris. Já em terra, a esposa de Griezmann publicou um instantâneo gastronômico em suas redes sociais, no qual ela rotulou o próprio Messi e também Luis Suárez e suas respectivas esposas, um bom sinal de que o francês já vive mais um entre o uruguaio e o argentino.