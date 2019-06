Griezmann fica mais barato nesta segunda: será anunciado pelo Barcelona?

Multa rescisória do atacante francês será de 120 milhões de euros a partir desta segunda-feira e seu destino pode ser o Camp Nou para jogar com Messi

Griezmann, agora, parece muito perto do com um ano de atraso. A cláusula do francês abaixa para 120 milhões de euros a partir de 1º de julho e, desde 14 de maio, anunciou que deixaria o Wanda Metropolitano.

O seu destino está muito perto de ser o clube do Camp Nou. Ao menos de acordo com Miguel Ángel Gil Marín: "Sabe-se desde março".

O clube catalão poderia esperar o fim de semana para anunciar a contratação e a seguinte para apresentar o francês.

O ruído pela contratação de Griezmann, que ameaçava ser insuportável, ficou minado pela aparição de Neymar na mira do clube catalão.

O atleta renunciou a seis milhões de euros por temporada e fimaria um vínculo até 2024 com um acordo de 17 milhões de euros por ano.