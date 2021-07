Griezmann e Dembele respondem acusações de discriminação contra asiáticos em vídeo

Os atacantes da França falaram nas redes sociais após a filmagem, aparentemente zombando de sotaques asiáticos

Os atacantes do Barcelona, Antoine Griezmann e Ousmane Dembele, respondem por acusações de discriminação contra asiáticos em vídeos que teriam sido filmados em 2019, na pré-temporada do Barcelona, mas que só surgiram nas redes sociais há pouco tempo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O primeiro dos dois vídeos que circularam nos últimos dias mostra os jogadores franceses, em um quarto de hotel. Eles parecem precisar da ajuda de funcionários do hotel com uma televisão, com a dupla aparentemente lutando para fazer um videogame funcionar para eles jogarem PES.

Dembele teria dito sobre os três homens que forneciam suporte técnico: "Todas essas caras feias, só para você jogar PES, não tem vergonha?" Ele então continua dizendo: "Que tipo de linguagem atrasada é essa?" e "Você é tecnologicamente avançado em seu país ou não?"

Outro vídeo mostra Griezmann relaxando em uma piscina, com os colegas Dembele e Samuel Umtiti. O homem de 30 anos teria sido capturado dizendo: "Ching chong".

Antoine Griezmann diz que "sempre foi contra qualquer forma de discriminação" após o surgimento dos vídeos que parecem mostrar o atacante e companheiro de equipe do Barcelona Ousmane Dembele zombando dos asiáticos.

O vencedor da Copa do Mundo reagiu às acusações de racismo postando no Twitter: “Sempre estive comprometido contra qualquer forma de discriminação."

"Nos últimos dias, algumas pessoas queriam me passar pelo homem que não sou. Rejeito firmemente as acusações feitas contra mim e lamento ter ofendido meus amigos japoneses."

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021

Dembele também refutou qualquer sugestão de que suas ações possam ser consideradas discriminatórias.

Ele postou no Instagram: “A cena é no Japão. Poderia ter acontecido em qualquer lugar do planeta, eu teria usado as mesmas expressões.

“Às vezes uso este tipo de expressões em privado, com amigos, independentemente da sua origem, mas posso imaginar que o vídeo possa ter ofendido as pessoas presentes nestas imagens. Por isso, apresento-lhes as minhas mais sinceras desculpas”.

(Reprodução: Arquivo pessoal/Dembele)