Griezmann e Bale lideram rankings de finalizações, mas só o francês acerta

Antoine Griezmann é, ao lado de Sergi Guardiola, quem mais finaliza em La Liga. Ele celebrou duas vezes. Gareth Bale está perto, mas ainda não marcou

Antoine Griezmann, novo reforço do , e Sergi Guardiola, do , foram os jogadores que mais finalizaram no Campeonato Espanhol, com dez chutes ao alvo. Eles marcaram duas vezes cada. A dupla é seguida de perto por Gareth Bale, do . O galês, porém, não celebrou ainda na temporada.

Griezmann participou dos dois primeiros jogos do Barcelona na campanha 2018/2019. O francês passou em branco na estreia, o revés por 1 a 0 para o Club. Contudo, se recuperou no jogo seguinte e foi crucial ao marcar duas vezes na goleada por 5 a 2 sobre o Real Betis. O camisa 17 é quem mais finalizou na competição, com dez chutes a gol. Ele precisa finalizar cinco vezes para estufar a rede por uma vez.

"Em linhas gerais estiveram todos bem. Griezmann, por ser uma nova contratação e ter que suprir as ausências na frente, viveu um dia importante", disse Ernesto Valverde após a vitória do Barça sobre o Betis.

Sergi Guardiola, do Valladolid, tem números idênticos ao de Antoine Griezmann. O espanhol de 28 anos esteve em campo contra o Real Betis, na estreia, e diante do Real Madrid, na segunda rodada. Fez gol nos dois jogos e precisou de dez finalizações para isso.

Gareth Bale ganhou uma nova oportunidade no Real Madrid de Zinedine Zidane. Presente nos dois confrontos e na condição de titular, o galês não estufou as redes, mas é o terceiro que mais finaliza na competição, com oito chutes contra a meta adversária.

Embora não tenha marcado, ele conta com apoio de Zidane em sua nova oportunidade na equipe: "Parecia que Bale iria embora, mas ele vai ficar aqui. As coisas mudam e espero que, como todos, ele me dê dificuldades para montar a equipe".