Griezmann ainda sofre com vestiário do Barcelona, diz revista francesa

Segundo a France Football, o atacante está encontrando problemas de relacionamento com alguns de seus companheiros

O casamento entre e Antoine Griezmann está demorando para vingar. Principal estrela do por diversas temporadas, o craque francês optou por se transferir ao clube catalão para dar um salto em sua carreira como jogador. Porém, o resultado está bem longe do que as duas partes esperavam.

Além de marcar menos gols e ser menos decisivo, o atacante está menos participativo do que o normal. Com a chegada de Quique Setién e a lesão de Luís Suárez, ele saiu da esquerda e passou a jogar mais centralizado. Mesmo assim, o desempenho continuou o mesmo.

Além de possíveis problemas de adaptação à cidade ou ao estilo de jogo de seu novo time, o campeão do mundo com a parece estar com problemas para se relacionar com alguns de seus companheiros de equipe, segundo a revista francesa France Football.

Companheiros ciumentos

Ainda de acordo com a revista, o relacionamento entre Griezmann e Messi não é dos melhores. E mesmo reconhecendo seus problemas para se adaptar ao Barcelona, o francês procurou nunca se queixar de seus companheiros em entrevistas para a imprensa.

Porém, ciente de que os outros jogadores o mantinham fora dos círculos internos do clube, Antoine teria dito que seus colegas “têm inveja” dele – a inveja mencionada seria referente ao título da de 2018.

A France Football também garantiu que a esposa de Griezmann não quer morar em Barcelona, o que estaria aumentando a frustração do casal. Assim, a situação do camisa 17 na Catalunha estaria mais complicada do que parece.