Greuther Fürth x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta sexta-feira (24), pela Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Bayern de Munique, líder e invicto na Bundesliga, volta aos gramados nesta sexta-feira (24), diante do Greuther Furth, às 15h30 (de Brasília), no Estádio Ronhof, pela sexta rodada do Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Greuther Furth x Bayern de Munique DATA Sexta-feira, 24 de setembro de 2021 LOCAL Sportpark Ronhof - Furth, ALE HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Bayern de Lewandowski enfrenta o lanterna do Alemão / Foto: Getty Images

O OneFootball, na internet, é o canal que vai passar o jogo desta sexta-feira, às 15h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GREUTHER FURTH

Na lanterna da Bundesliga, o Greuther Furth tem a tarefa difícil de bater o Bayern de Munique se quiser sair da última posição. E pior: os bávaros vem de goleada por 7 a 0 sobre o Bochum, vice-lanterna.

Nesse cenário, o treinador Stefan Leitl (no cargo desde 2019) ainda tem alguns problemas de lesão: Jessic Ngankam, Gideon Jung e Robin Kehr seguem fora, todos lesionados, e não devem entrar em campo diante do Bayern.

Pumpen, kämpfen, ackern! 😤



Vollgas geben für das Flutlichtduell gegen den Rekordmeister im Ronhof! #kleeblatt#SGFFCBpic.twitter.com/SGbXX62TpQ — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) September 21, 2021

Provável escalação do Greuther Furth: Burchert; Meyerhofer, Bauer, Viergever e Willems; Griesbeck, Seguin, Dudziak e Hrgota; Itten e Nielsen.

BAYERN DE MUNIQUE

Vindo de goleada por 7 a 0 e vendo o artilheiro Lewandowski fazer declarações de amor ao Campeonato Alemão, o Bayern é só alegria. Com 13 pontos, o time comandado por Julian Nagelsmann é o atual líder da competição e um dos três invictos.

Para o duelo, o Bayern não terá Kingsley Coman, que passou por uma cirurgia cardíaca. Tolisso, com um problema muscular, é dúvida.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Sule, Hernandez e Davies; Kimmich e Goretzka; Sabitzer, Müller e Gnabry; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GREUTHER FURTH

JOGO CAMPEONATO DATA Greuther Furth 0 x 2 Wolfsburg Bundesliga 11 de setembro de 2021 Hertha Berlin 2 x 1 Greuther Furth Bundesliga 17 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Colônia x Greuther Furth Bundesliga 1 de outubro de 2021 15h30 (de Brasília) Greuther Furth x Bochum Bundesliga 16 de outubro de 2021 10h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 0 x 3 Bayern de Munique Liga dos Campeões 14 de setembro de 2021 Bayern de Munique 7 x 0 Bochum Bundesliga 18 de setembro de 2021

Próximas partidas