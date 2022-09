Grêmio x Vila Nova: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (2), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar na TV

Grêmio e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira (2), na Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há quatro jogos (um empate e três derrotas), o Grêmio entra em campo pressionado em busca da recuperação. Na terceira posição com 44 pontos, a equipe está a três do Londrina, em quinto.

Apesar dos questionamentos e críticas por parte da torcida após os últimos resultados negativos, o técnico Roger Machado foi garantido pelo vice-presidente de futebol, Denis Abrahão.

"Sim, sem dúvida (permanência de Roger), estamos atentos a tudo que tá acontecendo, uma autocrítica, um momento ruim. Não vamos procurar resultados que não sejam aquilo que acontece em campo. Temos que ter inteligencia de administrar momentos de crise. Momento é delicado, mas felizmente só depende de nós. Quando depender de terceiros, fica ruim. Como tínhamos gordura, está indo", afirmou o dirigente.

Do outro lado, o Vila Nova, na 17ª posição com 28 pontos, pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória.

Para o confronto, o técnico Allan Aal terá o retorno de Alex Silva, que cumpriu suspensão na vitória sobre a Chapecoense na última rodada, mas Wagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Matheuzinho é o mais cotado para assumir a posição.

Prováveis escalações

Possível escalação do GRÊMIO: Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Leiva e Bitello, Janderson, Guilherme e Diego Souza.

Possível escalação do VILA NOVA: Tony; Railan, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Sousa, Jean e Matheuzinho; Kaio Nunes, Daniel Amorim e Dentinho.

Desfalques da partida

Grêmio:

Ferreira, Kannemann, Jhonata Robert e Biel: lesionados

Vila Nova: Wagner: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Renan Bressan: machucado

Quando é?

JOGO Grêmio x Vila Nova DATA Sexta-feira, 2 de setembro de 2022 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Lehi Sousa Silva (DF)

Quarto árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Ituano Série B 26 de agosto de 2022 Criciúma 2 x 0 Grêmio Série B 30 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Vasco Série B 11 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Novorizontino x Grêmio Série B 16 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

Vila Nova

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 0 Sampaio Corrêa Série B 25 de agosto de 2022 Chapecoense 1 x 2 Vila Nova Série B 30 de agosto de 2022

Próximas partidas