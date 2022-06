Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Partida acontece nesta terça-feira (28), pela 15ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Grêmio e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (30), no CT Hélio Dourado, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo B do Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O confronto desta quinta-feira marca o encontro de duas equipes que estão na ponta do grupo B.

O Vasco é primeiro colocado, com 7 pontos marcados (duas vitórias e um empate. Logo atrás está o Grêmio, com a mesma pontuação e mesma campanha até o momento.

Prováveis escalações

Possível escalação do Grêmio: Arthur, Fabricio, Kauan, Ronald, Lucão, Pedro Cuiabá, Hiago, Cristiano, Andre, Zinho e Erick.

Possível escalação do Vasco: Pablo, Lucas Eduardo, Pedro Lucas, Cauan, Cauã Souza, Kauã Lucas, Roger, Hygor, Kaylan, Tavares e Caio Dantas.

Desfalques da partida

Grêmio:

sem desfalques confirmados.

Vasco:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Grêmio x Vasco DATA Quinta-feira, 30 de junho de 2022 LOCAL CT Hélio Dourado, Eldorado do Sul - RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Roger Goulart (RS)

Assistentes: Ariela Rocha e Estefani Rosa (RS)

Quarto árbitro: Andressa Hartmann (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 1 Grêmio Brasileiro sub-20 25 de junho de 2022 Grêmio 9 x 0 Farroupilha Gaúcho sub-20 22 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Garibaldi x Grêmio Gaúcho sub-20 4 de julho de 2022 15h (de Brasília) Grêmio x Corinthians Brasileiro sub-20 8 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 0 Vasco Brasileiro sub-20 27de junho de 2022 Botafogo 0 x 2 Vasco Carioca sub-20 22 de junho de 2022

Próximas partidas