Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Separados por dois pontos na tabela, equipes encerram a 29ª rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV e na internet

O Grêmio recebe o Vasco neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Arena, pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Piauí, Paraíba e Espírito Santo), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de três derrotas e um empate, o Grêmio reencontrou o caminho da vitória na última rodada. Atualmente, soma 47 pontos, dois a mais que o Vasco, quarto colocado.

Para o confronto em casa, o técnico Renato Gaúcho pode manter Villasanti, Bitello e Campaz no time titular.

Do outro lado, o Vasco, vindo de derrota para o Brusque por 1 a 0, anunciou Jorginho como novo técnico da equipe.

"Sabemos que jogar contra Grêmio, Inter, no Sul, é sempre muito difcil. Renato teve um período maravilhoso lá, situação um pouco diferente agora. Sei que vai estar um clima favorável com a torcida. O que falei ontem na apresentação é que precisamos ter coragem. Primeira coisa quero meus jogadores é justamente essa confiança, coragem de jogar. Torcida não vai entrar em campo, vai empurrar, gritar. Essa semana para mim vai ser muito importante para organizar algumas coisas que vi, principalmente últimos três jogos, precisava de uma organização melhor. A gente tem que estar defensivamente mais organizado para não sofrer muito", afirmou o treinador.

Léo Matos, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna ao time titular, assim como Nenê, poupado.

Em 79 jogos disputados entre as equipes, foram 35 vitórias do Grêmio, contra 23 do Vasco, além de 21 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Segundona, as equipes empataram sem gols.

Escalações:

Escalação do provável GRÊMIO: Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Campaz (Lucas Leiva ou Thaciano); Biel, Guilherme e Diego Souza.

Escalação do provável VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Andrey, Nenê e Marlon Gomes; Alex Teixeira e Figueiredo.

Desfalques

Grêmio

Janderson e Ferreira, no departamento, seguem como desfalques neste domingo.

Vasco

Gabriel Dias, Raniel e Riquelme, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre, RS

• Arbitragem: RAPHAEL CLAUS (árbitro), DANILO RICARDO SIMON e ALEX ANG RIBEIRO (assistentes), JONATHAN BENKENSTEIN (quarto árbitro) e RODRIGO GUARIZO (AVAR)