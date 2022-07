Grêmio x Tombense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sábado (16), pela 18ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Tombense entram em campo na tarde deste sábado (16), em Porto Alegre, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Em casa, o Grêmio entra em campo querendo a vitória para se manter dentro da zona de classificação à primeira divisão. O Tricolor é o quarto colocado do campeonato, com 29 pontos, e não tem problemas no elenco para o jogo deste sábado. A tendência é que o técnico Roger Machado repita a formação do último jogo.

Do outro lado, a Tombense quer dar sequência à sua boa campanha na Série B e se manter na parte de cima da tabela. O time mineiro segue sem contar com Igor Henrique, lesionado, enquanto Ednei, Renatinho, Jean Lucas e Roger Carvalho são dúvidas.

Prováveis escalações

Possível escalação do GRÊMIO: Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti e Bitello; Biel, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Possível escalação do TOMBENSE: Felipe Garcia, David, Marcondes, Joseph, Manoel, Rodrigo, Zé Ricardo, Everton Galdino, Kleiton, Keké e Ciel.

Desfalques da partida

Grêmio:

sem desfalques confirmados.

Tombense:

Igor Henrique: lesionado.

Quando é?

JOGO Grêmio x Tombense DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL Arena do Grêmio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Oliveira (CE) e Márcia Caetano (RO)

Quarto árbitro: Lucas Horn (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Tombense

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 2 x 1 Chapecoense Série B 9 de julho de 2022 Ponte Preta 0 x 0 Tombense Série B 3 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Criciúma Série B 19 de julho de 2022 19h (de Brasília) Operário x Tombense Série B 25 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 Náutico Série B 8 de julho de 2022 Bahia 0 x 0 Grêmio Série B 3 de julho de 2022

Próximas partidas