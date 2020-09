Grêmio x Sport: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (3), pela sétima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após conquistar o tricampeonato do , o volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (3), a equipe de Renato Gaúcho encara o Sport, às 19h (de Brasília), pela sétima rodada do torneio nacional. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Sport DATA Quinta-feira, 3 de setembro de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Alegre HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Grêmio

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Embalado com o título do , o Grêmio ainda não sabe o que é perder no Brasileirão, registrando uma vitória e quatro empates consecutivos.

Mais times

O técnico Renato Gaúcho deverá contar com o retorno de Maicon, que ficou no banco contra o , apesar de dores musculares. Por outro lado, Pepê ainda será avaliado.

O Tricolor é 12º colocado, com sete pontos conquistados, enquanto o Sport aparece na zona de rebaixamento com apenas quatro pontos.

📺OS BASTIDORES DO TÍTULO ESTÁ NO AR!

Da chegada à Arena, passando pela festa no vestiário, até a invasão da entrevista coletiva do Renato. Acompanhe os bastidores da partida que nos deu o tricampeonato gaúcho! 🏆🏆🏆 #TRIntaenove #Gauchão2020 https://t.co/VDtxJasnTX pic.twitter.com/0lnxw4maxm — Grêmio FBPA (@Gremio) September 1, 2020

Já o Leão vive um momento conturbado com diversas saídas do elenco, enquanto o técnico Jair Ventura busca a melhor solução.

"Acredito que temos que analisar a equipe adversária sim, porque lógico não é só chegar e implementar o seu modelo de jogo. Ele tem que ser predominante, mas temos que saber algumas virtudes e qualidades do seu adversário. E dentro disso, colocamos os jogadores que estiverem rendendo, que estiverem em um bom momento. Lógico que é muito cedo, mas a gente ainda vai achar o modelo ideal e uma plataforma ideal para esses jogadores renderem mais.", analisou.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon (Lucas Silva), Alisson, Jean Pyerre e Pepê ( ); Diego Souza.

Provável escalação do Sport:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Caxias 0 x 2 Grêmio Campeonato Gaúcho 26 de agosto de 2020 Grêmio 1 x 2 Caxias Campeonato Gaúcho 30 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 19h (de Brasília) x Grêmio Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 1 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020

Próximas partidas