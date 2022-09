Grêmio x Sport: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Tricolor entra em campo pressionado pela vitória nesta terça-feira (20); veja como acompanhar na TV

O Grêmio recebe o Sport na noite desta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena, pela abertura da 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota para o Novorizontino por 2 a 0 na última rodada, o Grêmio busca a recuperação em casa. Atualmente, aparece na terceira posição, com 50 pontos. 15 a mais que o líder Cruzeiro.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho terá o retorno do meia Bitello, que cumpriu suspensão no fim de semana.

Do outro lado, o Sport, que vem de vitória sobre o Bahia por 1 a 0, é o sexto colocado, com 43 pontos.

O técnico Claudinei Oliveira deve ter apenas a ausência do atacante Ray Vanegas, lesionado.

Em 51 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 23 vitórias, contra 14 do Sport, além de 14 empates. Porém, o time gaúcho não vence o rival há sete anos. A última vitória ocorreu em 2017 por 5 a 0. De lá para cá, foram quatro vitórias do Leão e três empates.

Escalações:

Escalação do provável GRÊMIO: Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas Leiva, Villasanti e Thaciano; Guilherme, Biel e Diego Souza.

Escalação do provável SPORT: Saulo; Eduardo, Alemão , Sabino e Sander; Fabinho, Ronaldo Henrique e Giovanni; Luciano Juba, Vagner Love e Coutinho.

Desfalques

Grêmio

Ferreira, Kannemann, Nicolas, Jhonata Robert, Campaz e Janderson, lesionados, seguem como desfalques.

Sport

Ray Vanegas, lesionado, é o único desfalque do Leão.

Quando é?

Grêmio FBPA

• Data: terça-feira, 20 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre, RS

• Arbitragem: LUIZ FLÁVIO DE OLIVEIRA (árbitro), DANIEL LUIS e EVANDRO DE MELO (assistentes), ROGER GOULART (quarto árbitro) e PABLO RAMON GONÇALVES (AVAR)