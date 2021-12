Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Com as chances de queda de 98,2%, o Grêmio enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira (2), na Arena, às 20h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto RS) e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x São Paulo DATA Quinta-feira, 2 de dezembro de 2021 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Francisco Soares (RS)

VAR: Pathrice Wallace (RJ)

Auxiliar VAR: Diogo Carvalho (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, na Arena do Grêmio. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Dependendo de três vitórias para não ser rebaixado, o Grêmio entra em campo pressionado depois da vitória do Juventude sobre o RB Bragantino.

Do outro lado, o São Paulo, com 45 pontos, com duas vitórias e um empate, chega mais tranquilo após vencer o Sport e fugir da briga contra o rebaixamento.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Sarará, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva e Campaz; Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno (Marquinhos, Benítez); Emiliano Rigoni e Jonathan Calleri.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Athletico-PR Brasileirão 25 de novembro de 2021 São Paulo 2 x 0 Sporta Brasileirão 28 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Juventude Brasileirão 6 de dezembro de 2021 19h (de Brasília) América-MG x São Paulo Brasileirão 9 de dezembro de 2021 21h30 (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 2 Flamengo Brasileirão 23 de novembro de 2021 Bahia 3 x 1 Grêmio Brasileirão 26 de novembro de 2021

Próximas partidas