Grêmio x São Luiz: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Gaúcho 2022

Estão abertas as vendas de ingressos para associados a partir de junho/2020, com promoções e benefícios exclusivos.



Aproveite! Venha apoiar o Tricolor em mais esse desafio pelo #Gauchão2022. Contigo somos mais fortes. 🇪🇪



Garanta seu lugar no #GRExSLU em: https://t.co/ZennIsMrDt pic.twitter.com/GcZ5ThVEN5