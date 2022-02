Grêmio x São Luiz: escalação, desfalques e mais do Campeonato Gaúcho 2022

Amanhã voltamos à nossa casa e contaremos com o apoio do nosso torcedor em mais um duelo pelo #Gauchão2022. Entraremos em campo contra o São Luiz, a partir das 16h30, na estreia do nosso novo técnico Roger Machado. Vamos juntos! #PeloGrêmioComOGrêmio #GRExSLU pic.twitter.com/oZx3UDqJkC