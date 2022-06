Grêmio x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Partida acontece neste sábado (18), pela 13ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

O Grêmio recebe o Sampaio Corrêa na manhã deste sábado (18), em Porto Alegre, às 11h (de Brasília), pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e da sua respectiva plataforma de stremaing (Premiere FC).

Há seis jogos sem perder (cinco empates e uma vitória), o Grêmio, quinto colocado, com 18 pontos, vai em busca de um triunfo para tentar terminar a jogada dentro do G-4. O Tricolor não poderá contar com Kannemann, suspenso, além de Edílson e Rodrigo Ferreira, machucados.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa está na nona posição, com 15 pontos, e quer a vitória para se manter na parte de cima da tabela. A Bolívia Queria não terá Pimentinha, com virose, além de Rafael Vila, suspenso. Por outro lado, Eloir retorna.

Prováveis escalações

Possível escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Rodrigues, Pedro Geromel e Bruno Alves; Jhonata Varela, Villasanti, Bitello (Thiago Santos) e Nicolas; Janderson (Elias), Diego Souza e Biel.

Possível escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Mateusinho, Allan, Nilson, Lucas Hipólito, André Luiz, Ferreira, Renatinho, Eron, Gabriel Poveda e Ygor Catatau. .

Desfalques da partida

Grêmio:

Kannemann: suspenso.

Edílson e Rodrigo Ferreira: lesionados.

Sampaio Corrêa:

Pimentinha: virose.

Rafael Vila: suspenso.

Quando é?

JOGO Grêmio x Sampaio Corrêa DATA Sábado, 18 de junho de 2022 LOCAL Arena do Grêmio, Porto Alegre - PA HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: André Luiz Castro (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho e Leone Rocha (GO)

Quarto árbitro: Anderson Farias (RS)

VAR: Pathrice Maia (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Grêmio Série B 13 de junho de 2022 Grêmio 2 x 0 Novorizontino Série B 7 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Grêmio Série B 23 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Grêmio x Londrina Série B 28 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Sampaio Corrêa

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 2 x 0 Náutico Série B 10 de junho de 2022 Criciúma 3 x 1 Sampaio Corrêa Série B 7 de junho de 2022

