Grêmio x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Com 92% de chance de rebaixamento, o Grêmio enfrenta o Red Bull Bragantino nesta terça-feira (16), às 18h (de Brasília), na Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, pressionado pela vitória. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto RS) e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x RB Bragantino DATA Terça-feira, 16 de novembro de 2021 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido (RN)

Quarto árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Auxiliar VAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

ONDE VAI PASSAR?

Amanhã é #DiaDeGrêmio! A partir das 18h, enfrentamos o Bragantino, na Arena, pela 33ª rodada do #Brasileirão2021. VAMOS, GRÊMIO! 🇪🇪 pic.twitter.com/rR13rhMTTv — Grêmio FBPA (@Gremio) November 15, 2021

O SporTV (exceto RS) e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira, na Arena do Grêmio. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o América-MG na última rodada, o Grêmio viu a sua chance de ser rebaixado subir para 92%. A equipe segue na penúltima colocação, com 29 pontos.

Para o confronto, o técnico Vagner Mancini não sabe se poderá contar com Lucas Silva, Ruan saíram e Kannemann, com problemas físicos, Gabriel Chapecó, Villasanti e Borja, convocados para a disputa de jogos das Eliminatórias, e Douglas Costa, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, são desfalques.

Do outro lado, o RB Bragantino, na quarta posição, com 52 pontos, pode preservar alguns jogadores já pensando na final da Copa Sul-Americana, de acordo com o técnico Barbieri.

"Temos esse jogo contra o Grêmio. A tendência é que eu dê descanso a alguns jogadores. Pode ser que a gente veja um time um pouco modificado em relação ao time de hoje. Mas vamos encarar com a máxima seriedade, como temos feito sempre, depois vamos focar exclusivamente na grande final", afirmou.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Rafinha (Vanderson), Ruan, Geromel e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Sarará, Elias (Alisson), Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabricio Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Jadsom, Luciano e Pedrinho; Artur, Alerrandro e Helinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 1 Grêmio Brasileirão 13 de novembro de 2021 Grêmio 1 x 0 Fluminense Brasileirão 10 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Grêmio Brasileirão 20 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Grêmio x Flamengo Brasileirão 23 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 10 de novembro de 2021 R Bragantino 3 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2021

Próximas partidas