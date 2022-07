Grêmio x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (23), pela 20ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Ponte Preta entram em campo neste sábado (23), em Porto Alegre, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

O Grêmio entra em campo neste sábado em busca de mais uma vitórias para permanecer dentro do G-4. O Tricolor está em quarto lugar, com 33 pontos marcados. Lucas Leiva, Thaciano e Guilherme, regularizados, reforçam a equipe de Roger Machado.

Do outro lado, a Ponte Preta também quer somar pontos para continuar fora da zona de rebaixamento. Com o nome publicado no BID, Barcia é reforço na Macaca.

Prováveis escalações

Possível escalação do GRÊMIO: Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti e Bitello; Biel, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Possível escalação do PONTE PRETA: Caíque França; Douglas Mendes, Fábio Sanches e Artur; Igor Formiga, Felipe Amaral, Léo Naldi e Jean Carlos; Fessin, Nicolas e Leandro Barcia.

Desfalques da partida

Grêmio:

sem desfalques confirmados.

Ponte Preta:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Grêmio x Ponte Preta DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Arena do Grêmio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Camilo e Leonardo Pereira (MG)

Quarto árbitro: Anderson Farias (RS)

VAR: Rodrigo D Alonso (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 0 Náutico Série B 20 de julho de 2022 Criciúma 1 x 1 Ponte Preta Série B 15 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Operário Série B 30 de julho de 2022 19h (de Brasília) CRB x Ponte Preta Série B 4 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 1 x 1 Grêmio Série B 19 de julho de 2022 Grêmio 3 x 0 Tombense Série B 16 de julho de 2022

Próximas partidas