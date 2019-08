Grêmio x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se reencontram nesta terça (20), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo vaga para a semifinal! Após ficarem no 1 a 1, na última rodada do Brasileirão, e voltam a se enfrentar nesta terça-feira (20), agora pelo duelo de ida das quartas de final da , às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Alegre. A partida terá transmissão exclusiva e ao vivo do canal Fox Sports. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Palmeiras DATA Terça-feira, 20 de agosto LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida terá transmissão exclusiva do canal Fox Sports. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Depois de Renato Gaúcho ter optado jogar no último sábado com apenas um titular (Bruno Cortez), o técnico voltou a trabalhar com a equipe no domingo (18) adotando um tom de mistério para o início do mata-mata.

O time deverá ser o mesmo que venceu o -PR na semana passada, pela semifinal da . A única dúvida é sobre um dos reservas, uma vez que Léo Moura sentiu desconforto na coxa esquerda e pode desfalcar a equipe por até cinco semanas.

Provável escalação: Paulo Victor; Leonado, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e ; André.

PALMEIRAS

Sem conseguir vencer no Brasileirão desde o retorno da Copa América (cinco empates e uma derrota), o Verdão volta as suas atenções para a Libertadores.

Dudu, autor do gol alviverde contra o Grêmio e titular certo no reencontro, entende que a postura do segundo tempo não pode se repetir.

"Podemos aproveitar os espaços do Grêmio para sair em velocidade. Temos de nos impor mais, não podemos recuar como foi agora no fim. Tínhamos de tirar o chute do David Braz, tem que continuar trabalhando. Na terça é fazer um bom resultado", disse.

A partida de volta está marcada para o dia 27, no Pacaembu, pois o Allianz Parque receberá no fim de semana anterior o show da dupla Sandy e Júnior.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Felipe Melo; Dudu, Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Luiz Adriano. .

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos seis jogos entre as equipes, o melhor resultado do Grêmio foi o empate em 1 a 1 no Brasileirão na última rodada e na Copa do Brasil, em 2016.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Grêmio 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 2018 Palmeiras 2 x 0 Grêmio Brasileirão 2018 Grêmio 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 2017 Grêmio 1 x 3 Palmeiras Brasileirão 2017 Palmeiras 1 x 0 Grêmio Brasileirão 2016 Palmeiras 1 x 1 Grêmio Copa do Brasil

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 Copa do Brasil 15 de agosto Grêmio 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 17 de agosto

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Athletico-PR Brasileirão 24 de agosto 17h (de Brasília) Palmeiras x Grêmio Libertadores 27 de agosto 21h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 2 Brasileirão 11 de agosto Grêmio 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 17 de agosto