Grêmio x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O duelo será neste sábado (14), pelas quartas de final do Brasileirão feminino; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

E o Brasileirão feminino voltou já com um duelo de gigantes: o Grêmio recebe o Palmeiras neste próximo sábado (14), às 15h (de Brasília), no Vieirão, em Gravataí (RS), pelas quartas de final da competição. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, por streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Palmeiras DATA Sábado, 14 de agosto de 2021 LOCAL Vieirão - Gravataí, RS HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Roger Goulart (RS)

Assistentes: Luiza Naujorks Reis (RS) e Mateus Olivério Rocha (RS)

Quarto árbitro: Marcello Ignacio Neto (RS)

ONDE VAI PASSAR?

O Grêmio recebe o Palmeiras em Gravataí / Foto: Jéssica Maldonado (Grêmio FBPA)

A CBF TV, por streaming, irá transmitir o jogo deste sábado (14), às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Classificado na sétima colocação, o Grêmio irá enfrentar o todo-poderoso Palmeiras, com um elenco recheado de bons nomes e a segunda melhor campanha no geral, com o mesmo número de pontos que o Corinthians.

Eudimilla, lesionada na segunda rodada do torneio, pode voltar de lesão e ser reforço contra o Verdão. A treinadora Patrícia Gusmão deve ter força máxima para receber os paulistas.

Provável escalação do Grêmio: Raissa; Isa, Andressa, Patrícia e Gisseli (Lorena); Pri, Maglia e Maiara; Jane, Laís Estevam e Rafa.

PALMEIRAS

Sem Bia Zaneratto, que retornou de empréstimo ao Wuhan Xinjiyuan, da China, o Palmeiras vai enfrentar um desafio duro diante do Grêmio sem aquela que talvez tenha sido sua principal jogadora na primeira fase do Brasileirão.

Rafaelle é outra que deixou o clube no intervalo para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além disso, o time também estreou nesta última quarta-feira (11), contra o Taubaté, pelo Campeonato Paulista.

Provável escalação do Palmeiras: Jully; Bruna Calderan, Thaís, Agustina e Katrine; Ary, Julia Bianchi, Duda Santos e Camilinha; Chú e Maria Alves.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 1 Grêmio Brasileirão feminino 20 de junho de 2021 Grêmio 0 x 0 Botafogo Brasileirão feminino 24 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Grêmio Brasileirão feminino 22 de agosto de 2021 20h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Minas ICESP 2 x 3 Palmeiras Brasileirão feminino 24 de junho de 2021 Palmeiras 2 x 0 Taubaté Paulistão feminino 11 de junho de 2021

Próximas partidas